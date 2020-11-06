Zalim İstanbul'un Nedim'i iyiydi, Alev Alev'in İskender'ini kimse sevmedi!

Büyük bir yangın sahnesi ile açılışı yapılan Alev Alev dizisinde Dilan Çiçek Deniz’in canlandırdığı Rüya ile nişanlı olan İskender, yangın sırasında kendi canını öne alıp, sevgilisini orada ölüme terk etti. Bunu yaparken de Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Çiçek’i de alevlerin arasına atıp, öylece gitmekte hiçbir sorun görmedi.

İskender karakteri daha sonra ise hiçbir şey olmamış gibi Rüya’yı kurtaran Ömer’e para teklif etti. Ama ne Ömer’den yüz buldu, ne de Rüya ile yeniden barışabildi. Bir de Rüya’dan tokat yiyen İskender tam bir şamar oğlanına döndü… Berker Güven ise başarılı performansı ile alkış aldı.

Ünlü oyuncu Nedim gibi haklı ve izleyicinin çok sevdiği bir karakterden sonra, İskender gibi çıkarcı ve bencil birisi olarak yeniden ekranda… Güven, instagram hesabından da ilk bölümün ardından paylaşımda bulunarak tüm ekibe teşekkür etti.

İşte o paylaşım:

Alev Alev 1. Bölümü sona erdi. Başta yönetmenim Ahmet Katıksız olmak üzere, Ay Yapım’a, tüm oyuncu arkadaşlarıma, stunt ekibimize ve emeği geçen bütün ekibimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Herkesin emeğine sağlık!