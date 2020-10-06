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  • Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den kendisini eleştirenlere yanıt geldi! 'Beni örnek almayın'
06 Ekim 2020 Salı 22:27 | Son Güncelleme:

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den kendisini eleştirenlere yanıt geldi! 'Beni örnek almayın'

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den kendisini eleştirenlere yanıt geldi! 'Beni örnek almayın'

Oyuncu Bahar Şahin, şöhret olduktan sonra kimse için ‘örnek bir' insan olmadığını söyledi.

Kendisini eleştirenlere ‘’Ben de insanım’’ diyen Bahar Şahin, “Mesleğimden dolayı göz önünde olmam, örnek bir insan gösterilmeme neden olmamalı. Çünkü ben de herkes gibi bir insanım. Ne bir süs bebek, ne bir kukla, ne de insanların örnek alacağı bir fikir lideriyim” dedi. 

<p>Editör-Kurgu: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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