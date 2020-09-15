Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin makyajsız haliyle olay oldu!

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Ceren karakteri ile büyük beğeni toplayan Bahar Şahin makyajsız haliyle olay oldu. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da adındanda söz ettiren genç oyuncu gündemden düşmüyor. Bahar Şahin'in sıfır makyaj pozları büyük beğeni topladı.

İşte Bahar Şahin makyajsız halleri...

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinlidir. Oyunculuk eğitimi almış olan Bahar Güven, ilk oyunculuk deneyimini O Hayat Benim dizisi ile yaşamış, daha sonra Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi yapımlarda yer almıştır.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat verdi. Bahar Şahin, 1.65 metre boyunda, 48 kilo ve İkizler burcudur.