15 Eylül 2020 Salı 11:44 | Son Güncelleme:
Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin makyajsız haliyle olay oldu!
Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin makyajsız haliyle şaşırttı. Zalim İstanbul dizisinde oynadığı Ceren karakteri ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Bahar Şahin, gündemden düşmüyor. Yeni bir diziye hazırlandığı söylenen Bahar Şahin'in sıfır makyaj pozlarını görünce şoke olacaksınız.
Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Ceren karakteri ile büyük beğeni toplayan Bahar Şahin makyajsız haliyle olay oldu. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da adındanda söz ettiren genç oyuncu gündemden düşmüyor. Bahar Şahin'in sıfır makyaj pozları büyük beğeni topladı.
İşte Bahar Şahin makyajsız halleri...
BAHAR ŞAHİN KİMDİR?
Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinlidir. Oyunculuk eğitimi almış olan Bahar Güven, ilk oyunculuk deneyimini O Hayat Benim dizisi ile yaşamış, daha sonra Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi yapımlarda yer almıştır.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat verdi. Bahar Şahin, 1.65 metre boyunda, 48 kilo ve İkizler burcudur.