Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin koronavirüse yakalandı!

Zalim İstanbul dizisinde oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Bahar Şahin'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan 'İyi Aile Babası' dizisi ile setlere dönen Bahar Şahin'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yeni başlayacak olan dizinin akıbeti de merak konusu oldu.

Bahar Şahin bir süre setlerden uzak kalma kararı aldı. Karantinaya giren Şahin'in ayrılmak istediğini yapım şirketi Süreç Film'e iletmesinin ardından İyi Aile Babası dizisi için Eslem Akar'la anlaşıldı.