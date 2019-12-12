Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin idolünü açıkladı!

Zalim İstanbul'da Ceren karakterine hayat veren ve performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Bahar Şahin, samimi açıklamalarda bulundu. Dizide sivri dilli, dik başlı birini canlandıran ve ilk kez böylesine gözü kara bir karakteri oynadığını söyleyen Şahin, idolünü de açıkladı.

"HEM GÜZEL HEM DE YETENEKLİ"

Serenay Sarıkaya'ya hayran olduğunu söyleyen Şahin, "Hem akıllı, hem güzel, hem de yetenekli ve başarılı. Onu kendime örnek alıyorum" dedi.

Öte yandan Bahar Şahin’in Zalim İstanbul’da bebeğini kaybettiği sahne, sosyal medyada çok konuşulmuştu. Şahin'in, "Oynarken acı çekip ağladım. Yönetmen sakinleştirdi" sözleri ise magazin gündemine damga vurmuştu.