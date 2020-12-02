Zalim İstanbul'un Agah'ı Fikret Kuşkan "Akif" filminde Atatürk'ü canlandıracak

Babam ve Oğlum, Mucize 2: Aşk, Hanımın Çiftliği ve Zalim İstanbul gibi yapımlarda rol alan Fikret Kuşkan Atatürk’ü canlandıracak. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hayatı “Akif” filmi ile beyazperdeye taşınıyor. Filmde Mehmet Akif Ersoy’u Yavuz Bingöl canlandırırken Mustafa Kemal Atatürk’e Fikret Kuşkan hayat verecek.



Fikret Kuşkan, bu önemli role hayat vermek üzere yapımcılarla el sıkıştı. Yapımcılığını Harun Türk ve Baran Mayda’nın, yapımını ise Tarçın Film’in üstlendiği projede, Mehmet Akif Ersoy’u Yavuz Bingöl canlandıracak.

100 YIL SONRA VİZYONDA

Kadrosunda Murat Han, Hazım Körmükçü, Mine Çayıroğlu, Erkan Bektaş ve Ruhi Sarı gibi usta isimlerin yer aldığı, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk’ün oturduğu ‘Akif’in çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya’da gerçekleştirilecek. Yapım, İstiklâl Marşı’nın kabulden tam 100 yıl sonra; 12 Mart 2021’de vizyona girecek.