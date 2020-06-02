Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman? Zalim İstanbul 37. bölüm fragmanı burada!

Zalim İstanbul yeni bölüm tarihi belli oldu. Uzun zamandır heyecanla beklenen Zalim İstanbul'un 37. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicileri ekrana kilitleyecek Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Ceren, Karaçay ailesine karşı intikam yemini ediyor. Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Bahar Şahin, Berker Güven, Sera Kutlubey gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm tarihi haberimizde...

ZALİM İSTANBUL 37. BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Zalim İstanbul, 37. yeni bölümü ile 8 Haziran Pazartesi günü Kanal D ekranlarında olacak.

ZALİM İSTANBUL'DA NELER YAŞANACAK?

Bebeğine türlü zorluklar sonunda kavuşan Ceren için olaylar durulmamaktadır. Mutluluğa kavuştuğunu düşünen Ceren için işler onun umduğu gibi gitmez. Çünkü Agah'ın bebek için planları vardır ve Ceren ile daha fazla yüz yüze gelmek istememektedir. Ceren'i evden apar topar atan Agah bu durumun sonuçlarına katlanacaktır. Cenk ise Ceren'i korumak namına herhangi bir hamlede bulunmaz. Öfkesini bastıramayan Ceren'in bebeği de elinden gittikten sonra kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Agah ve Cenk için intikam yemini eder. Ceren neler yapacak?

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren’i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.

Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk’in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.