Zalim İstanbul yeni 7. bölüm fragmanı Zalim İstanbul izle 6. son bölüm Kanal D'de

Zalim İstanbul 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul 6. son bölüm izleyenlerde gözler Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı için çevrildi. Kısa sürede büyük ilgi gören ve her Pazartesi akşamı Kanal D’de yayınlanan Zalim İstanbul 7. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Zalim İstanbul son bölümde, Agah, öfkeden deliye dönmüş Şeniz’den bir cevap beklerken gözünü karartır ve baba oğul tehlikeli bir karşılaşma yaşar. Karaçay köşkü Cenk’in, Cemre’ye itirafından sonra yaşanacak ağır yüzleşmelere sahne olacaktır.

ZALİM İSTANBUL 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cenk’in silahla giriştiği yüzleşme Cemre’ye hayatının korkusunu yaşatır. Agah’ın isteği Seher’i çileden çıkarsa da çaresizliği karşısında acıma duygusuyla kavrulur. Cenk ve Cemre gerilimi gelen itirafla daha da artar.

Agah, öfkeden deliye dönmüş Şeniz’den bir cevap beklerken gözünü karartır ve baba oğul tehlikeli bir karşılaşma yaşar. Karaçay köşkü Cenk’in, Cemre’ye itirafından sonra yaşanacak ağır yüzleşmelere sahne olacaktır.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM İZLE - KANAL D

ZALİM İSTANBUL KONUSU

Değerlerine bağlı, gururlu ve biraz da tutucu, tam bir Anadolu kadınıdır Seher. Seher’in gözünde evlatlarının üçü de pırlantadır. O kadar ki, bir tek çocuklarıyla ilgili büyük konuşur Seher,”Hamurlarını toprağımda ellerimle yoğurmuşum! Yanlış yapmaz, günah, haram bilmez benim evlatlarım”…

Lojistik sektörünün devlerinden, Agah Karaçay çocukluğunda geçirdiği kaza nedeni ile tekerlekli sandalyeye mahkum kalan yeğenine memleketinden “gelin” aramaktadır. Teklif evin yadigarı tarafından memleketlisi, babaanne Neriman'a ulaşır. Neriman, Seher'in ölse böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini bildiği için, küçük torununu da ikna ederek usta bir düzenbazlığa girişir.

Karaçayların ise dışarıdan görünen güçlü, ihtişamlı ve renkli yaşamının öteki yüzü, tehlikeli sırlar barındırmaktadır. Seher ailesi ile adım attığı Karaçay köşkünde, en korktuğu şeyle; çocuklarıyla, hırsla, parayla sınanacak, yaşananlar iki aileyi de temelden sarsacak, hayatlarındaki taşları yerinden oynatacaktır.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan

1965 doğumlu ünlü oyuncu. "Babam ve Oğlum", "Anlat İstanbul", "Mustafa Hakkında Herşey" başta olmak üzere 38 filmde ve birçok televizyon yapımında rol alan Kuşkan, Türk Sineması'nın en yetenekli oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Mehmet Fikret Kuşkan, 22 Nisan 1965'te İstanbul'da doğdu. Babası Arnavutluk'tan, annesi ise Bulgaristan'dan göçmen olarak gelmiş. Henüz 1 yaşındayken ailesi İstinye'ye taşındı. Gençlik yıllarının büyük kısmının geçtiği semt, Kuşkan için unutulmaz günleri yaşadığı yerdi. 4 yaşındayken babası felç oldu. 4 ablası vardı. Çocukluğunda çok yaramazdı ve vaktinin büyük kısmını mahallede oyun oynayarak geçiriyordu. 13 yaşına geldiğinde babasını kaybetti ve bunun üzerine okulu bıraktı. Tesisatçıda iş bularak burada çalışmaya başladı. 1 yıl sonra eniştesi, Kuşkan'ı kendisiyle birlikte Tokat'a götürdü.

Tokat'ta yaşadığı süre boyunca köy hayatına çabuk ayak uyduran oyuncu, 3 yılın sonunda İstanbul'a döndüğünde yeni hayatına alışmakta zorlandı. Hasköy Lisesi'ne kaydoldu, bir yandan da marangozluk yapmaya başladı.

Oyunculuk, Kuşkan'ın aklına ilk, lise öğretmeninin kendisini, haftasonu tiyatroya çağırmasıyla giriyordu. Liseyi bitirdikten sonra arkadaşlarıyla birlikte bir fotoğraf ajansı kurdu. Ancak tiyatrocu olmak istiyordu, bu yüzden 21 yaşında Mimar Sinan'ın konservatuar sınavına girmeye karar verdi. İlk denemesinde başarılı olamayan Kuşkan, İstanbul Devlet Konservatuarı'nda şansını denedi ve başarılı oldu. Berlin Goethe Üniversitesi'nde burslu olarak okudu.

Kuşkan'ın rol aldığı ilk film "Sis"in (1988) ardından "Gençler" (1989) adlı dizi, sonra da sırasıyla; "Gizli Yüz" (1990), "İki Başlı Dev" (1990), "Issızlığın Ortası" (1991), "Dönersen Islık Çal" (1992) filmleri geldi. Kariyerinde bugüne kadar 38 filmde rol aldı. Çağan Irmak'ın yönettiği "Babam ve Oğlum" (2005) ve "Mustafa Hakkında Herşey" (2003) gibi bir çok sinema eleştirmeni tarafından tam not almış yapımların başrolündeydi.

Kuşkan, "Şaşıfelek Çıkmazı", "Emanet", "Esir Şehrin İnsanları", "Artık Çok Geç" ve "Issızlığın Ortası" adlı televizyon dizilerinde de rol aldı. Televizyon reklamlarında seslendirme yaptı.

29 Ağustos 2005'te, oyuncuBahar Kerimoğlu ile evlendi. 4 yıl sonra 2009 yılında boşandılar. Gün Kuzgun (d.2008) adında bir oğlu vardır.

Fikret Kuşkan, 17 Kasım 2014 tarihinde müzik öğretmeni Arsevi Özkara ile Fransa'nın Marsilya kentinde evlendi.

Fotoğrafçılıkla ilgilenmeye devam ediyor.

2014 yılında yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı "Yasak" adlı dizide Deniz Çakır ile başrolde oynadı. yine 2014 yılında TRT'de oynayan "Hayat Ağacı" adlı dizide;Fikret Kuşkan, Kenan Bal, Ayşe Tunaboylu, İdil Fırat, Özge Özberk, Onur Saylak ile birlikte oynadı

Ödülleri:

1991 - 28. Antalya Altın Portakal Film Festivali,"En İyi Erkek Oyuncu", (Gizli Yüz)

2002 - 14. Ankara Uluslararası Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu", (9)

2006 - 25. Uluslararası İstanbul Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu", (Babam ve Oğlum)

Filmleri ve Dizileri:

2014 - Hayat Ağacı (Murat Karahanlı)(TV dizisi)

2014 - Yasak (TV dizisi)

2014 - Tanıklar (Adnan Kahveci)(Tv.dizisi)

2013 - Erkekler (Sinema)

2011-2012 - Hayat Devam Ediyor (Tv.dizisi)

2009-2010 - Hanımın Çiftliği (Tv.dizisi)

2007-2009 - Parmaklıklar Ardında (Tv.dizisi)

2007 - Bıçak Sırtı (Tv.dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Takip (Tv.dizisi)

2006 - Hacı (Tv.dizisi)

2005 - Yolculuk (Tv.filmi)

2005 - Sen Ne Dilersen (Sinema)

2005 - Güz Yangını (Tv.dizisi)

2005 - Babam ve Oğlum (Sinema)

2004 - Çemberimde Gül Oya (Tv.dizisi)

2004 - Adı Aşk Olsun (Tv.dizisi)

2003 - Şapkadan Babam Çıktı (Tv.dizisi)

2003 - Mustafa Hakkında Herşey (Sinema)

2003 - Kasabanın İncisi (Tv.dizisi)

2003 - Gelin (Tv.dizisi)

2003 - Esir Şehrin İnsanları (Tv.dizisi)

2003 - Anlat İstanbul (Sinema)

2002 - Hititler (Sinema)

2002 - Emanet (Tv.dizisi)

2002 - Abdülhamit Düşerken (Sinema)

2002 - 9 (Sinema)

2001 - Şellale (Sinema)

2000 - Muhallebicinin Oğlu (Sinema)

2000 - Dansöz (Sinema)

2000 - Artık Çok Geç (Tv.filmi)

1999 - Issızlığın Ortasında (Sinema)

1997 - Avcı (Sinema)

1996 - Şaşıfelek Çıkmazı (Tv.dizisi)

1996 - Kurtuluş (Tv.dizisi)

1996 - Deniz Bekliyordu (Tv.filmi)

1995 - Sahte Dünyalar (Tv.dizisi)

1995 - Özlem...Düne, Bugüne, Yarına (Sinema)

1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (Sinema)

1993 - Yaz Yağmuru (Sinema)

1993 - Çakalların İzinde (Tv.dizisi)

1993 - C-Blok (Sinema)

1992 - Dönersen Islık Çal (Sinema)

1991 - Issızlığın Ortası (Tv.dizisi)

1990 - İki Başlı Dev (Sinema)

1990 - Gizli Yüz (Sinema)

1989 - Gençler (Tv.dizisi)

1988 - Sis (Sinema)

MİNE TUGAY KİMDİR?

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2006 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

Üniversiteye başladığı yıl Gülbeyaz adlı dizide rol aldı. Sinema dünyasına ise 2004 yılında ‘Adı Aşk Olsun' ve ‘Gönül Yarası' adlı filmlerle adım attı.

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinde Şeniz Karaçay karakterine hayat vermektedir. Mine Tugay, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur.

Ödülleri:

2008 ­ Sinepark Kısa Film Festivali­ En İyi Kadın Oyuncu ­ Yoldaki Kedi

2008 ­ VIII. LIONS Tiyatro Ödülleri ­ En İyi Kadın Oyuncu – Karatavuk

2009 ­ Afife Tiyatro Ödülleri ­ Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu – Karatavuk

Mine Tugay'ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2011-2012 – 5’er Beşer – BKM

2010-2011 – Tilt (oyun) – Talimhane Tiyatrosu

2010-­2011 – Beğendiğiniz Gibi – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2010 – İnsanlık Ölmedi Ya – Nazım Hikmet

2010 – Nazım Günleri ­ Okuma Tiyatrosu “Nazım Hikmet 108 Yaşında”

2009 ­ Yusuf ile Menofis

2009 – Nazım Günleri ­ Okuma Tiyatrosu “Nazım Hikmet 107 Yaşında”

2007 – Yalancı Tanık

2007 – Nazım Günleri ­ Okuma Tiyatrosu “Nazım Hikmet 105 Yaşında”

2008­2009 – Vur Yağmala Yeniden – Tiyatro Dot

2007­2008 – Karatavuk – Tiyatro Dot

2004­2005 ­ Çok Uzak – Tiyatro Dot

2003­2004 ­ Mem ile Zin – Semaver Kumpanya

2002­2003 ­ Kuşlar Meclisi – Semaver Kumpanya

2002­2003 ­ On İkinci Gece – Semaver Kumpanya

1997-1998 ­ Büyük Kulaklı Küçük Ayı – Masal Gerçek Tiyatrosu

Mine Tugay'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Zengin ve Yoksul (Şeniz Karaçay) (TV Dizisi)

2019 – Verda (Nisan) (TV Dizisi)

2016 – Paramparça (Asuman) (TV Dizisi)

2015 ­ Çilek Kokusu (Elçin) (TV Dizisi)

2014 – Kalp Hırsızı (Defne) (TV Dizisi)

2013­2014 ­ Medcezir (Ender Serez) (TV Dizisi)

2012-2013 ­ Öyle Bir Geçer Zaman ki (Bahar) (TV Dizisi)

2012 ­ Yalan Dünya (Aysu) (TV Dizisi)

2011­2012 ­ Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Suna) (TV Dizisi) 2011 ­ 5’er Beşer (Bengisu) (TV Dizisi)

2010 – Kapalı Çarşı (Elif) (TV Dizisi)

2010 – Herkes mi aldatır? (Nil) (Sinema Filmi)

2010 ­ 10, 9, 8, 7.. (Kısa Film)

2009 ­ Kaptan Feza (Elif) (Sinema Filmi)

2009 ­ Aynadaki Düşman (Nisan) (TV Dizisi)

2008 – Sınıf (Özlem) (TV Dizisi)

2008 ­ Felix Und Scorpion (Kısa Film)

2007 – Yoldaki Kedi (Kısa Film)

2007 ­ Benden Baba Olmaz (Sevil) (TV Dizisi)

2006 – Gülpare (Gülbahar) (TV Dizisi)

2005 – Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Bacı Aslı) (Sinema Filmi)

2005 ­ Aşk Her Yaşta (Elvan) (TV Dizisi)

2004 – Gönül Yarası (Pazarlık Yapan Kadın) (Sinema Filmi)

2004 ­ Aliye (Defne) (dizi)

2004 ­ Adı Aşk Olsun (Eda) (TV Dizisi)

2002 ­ Gülbeyaz (Başak) (TV Dizisi)

SERA KUTLUBEY KİMDİR?

Sera Kutlubey, 19 Nisan 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır ve Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk ve diksiyon dersleri almıştır.

Sera Kutlubey ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşamış ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Cemre karakterine hayat veren Sera Kutlubey, 1.67 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

Sera Kutlubey’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Zalim İstanbul (Cemre) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Seher) (TV Dizisi)

2016 – Babam ve Ailesi (Hasret) (TV Dizisi)

2016 – Kehribar (Genç Leyla) (TV Dizisi)

DENİZ UĞUR KİMDİR?

Deniz Uğur, 17 Ekim 1971 Ankara doğumludur. Ünlü opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğudur. 1932 Türkiye güzeli ve Türkiye'nin ilk dünya güzeli olan Keriman Halis'in torunudur, bu nedenle Ubıh ve Adige kökeni de vardır. Baba tarafından ise, dedesi Mustafa Kemal Atatürk‘ün sınıf arkadaşı Yümnü Uğur, babaannesi ise II. Abdülhamit'in Başmabeyincisi İhsan Bey'in kızı'dır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezundur.

İlk oyunculuk deneyimini 1993 yılında Yaz Evi dizisi ile yaşayan Deniz Uğur; Adını Feriha Koydum, Umutsuz Ev Kadınları, Paramparça Aşklar, Ertelenmiş Hayatlar, Baba Oluyorum, Sahte Prenses, Hayatım Sana Feda, Yağmur Zamanı, Zümrüt, Benimle Evlenirmisin, Yalan dünya, Kurtlar Sofrası gibi bir çok proje de rol almıştır. Deniz Uğur şimdilerde Kanal D ekranlarınya yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde Seher Yılmaz karakterine hayat veren Deniz Uğur, 1.67 metre boyunda, 56 kilo ve Terazi burcudur.

Kitapları:

2009 – Gazeteci

Senaryo:

2001 – Benimle Evlenir Misin (TV Dizisi)

Deniz Uğur'un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Zalim İstanbul (Seher Yılmaz) (TV Dizisi)

2018 – insanlık Suçu (Emel) (TV Dizisi)

2017 – Hep Yek 2 (Aslı) (Sinema Filmi)

2017 – Bir Deli Sevda (Alev) (TV Dizisi)

2017 – Kırgın Çiçekler (Macide) (TV Dizisi)

2015 – Kara Kutu (Canan) (TV Dizisi)

2015 – Detay (Duygu) (Sinema Filmi)

2014 – Gulyabani (Güneş) (Sinema Filmi)

2014 – B.O.K ‘bi o kalmıştı' (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2012 – Pamuk Prenses ve Avcı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 – Bu Son Olsun (Nimet Hemşire) (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Umutsuz Ev Kadınları (Gülşah) (TV Dizisi)

2011 – 2012 – Adını Feriha Koydum (Sanem) (TV Dizisi)

2009 – Oturak İmparatoru Recep (Sinema Filmi)

2009 – Evimde Uzaylı Var (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Paramparça Aşklar (Deniz) (TV Dizisi)

2008 – Kung Fu Panda (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Ertelenmiş Hayatlar (Gülfidan) (TV Dizisi)

2007 – Elveda (Sinema Filmi)

2007 – Baba Oluyorum (Canan) (TV Dizisi)

2006 – Sahte Prenses (Ceylan) (TV Dizisi)

2006 – Hayatım Sana Feda (Zeynep Başaran) (TV Dizisi)

2004 – Zümrüt (Melek Karahan) (TV Dizisi)

2004 – Yağmur Zamanı (Aslı) (TV Dizisi)

2001 – Mert Ali 2 (Ayla) (TV Filmi)

2001 – Benimle Evlenir Misin (Esra Şenoğlu) (TV Dizisi)

2001 – Bana Şans Dile (Yurdanur Hoca) (Sinema Filmi)

2000 – Yalan Dünya (TV Dizisi)

2000 – Mert Ali 1 (Ayla) (TV Filmi)

1999 – Kurtlar Sofrası (Ümit) (TV Dizisi)

1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1998 – Güldüren Cazibe (TV Dizisi)

1996 – Bir Erkeğin Anatomisi (Sinema Filmi)

1993 – Yaz Evi (Nuran) (TV Dizisi)