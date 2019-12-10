Zalim İstanbul son bölümde Ceren'e büyük şok! Zalim İstanbul 23. yeni bölüm fragmanı haberimizde..

Zalim İstanbul son bölümde neler oldu? sorusunun yanıtı dizi severler tarafından araştırılıyor. Her Pazartesi Kanal D ekranlarında Zalim İstanbul dizisi yayınlanıyor. Zalim İstanbul 22. bölümde Cenk ve Cemre'nin balayı planına Nedim ve Ceren'in de dahil olması balayını eziyete dönüştürdü. Hamileliğin son zamanlarını yaşayan Ceren bu tatilde rahatsızlanıyor. Konak bir kez daha Ceren'in çığlıkları ve ağlayışları ile yankılanıyor. Zalim İstanbul son bölümde neler oldu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evlendiği zaman balayına gidemeyen Cenk ve Cemre balayı Çeşme'ye balayına gidecekken Seher Hanım kızlarının daha çok kaynaşması için Ceren ve Nedimi de bu tatile gönderir. Dayanılması güç bir eziyete dönen bu tatilde Cemre ve Nedim kumsalda yakınlaşır. Daha sonra Cenk'in bu durumu anlaması üzerine Cemre özür diler ve tatili bitirmek ister. Bu sırada hamileliği ilerleyen Ceren'de odada fenalaşır. Çiftler tatillerini kısa keserek İstanbul'a döner. Konağa döndüklerinde Ceren'in hamileliğinin sıkıntılı olduğunu herkes farkeder. Ceren bebeğini kaybettiğini anlayınca doktora gitmek istemez. Konağı ve Cenk'i kaybedeceğini düşünür. Daha fazla ağrılara dayanamayan Ceren kendini hastanede bulur. Tüm aile şokta Ceren'in ameliyattan çıkmasını bekler. Doktor Ceren'in iyi olduğunu ancak bebeğin hamilelik zehirlenmesinden dolayı kaybettiklerini söyler. Cenk bunun üzerine okları annesine çevirir.

ZALİM İSTANBUL 23.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL 23.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceren'in bebeğini kaybetmesi herkes için büyük şok olur. Ceren'in psikolojisi de oldukça bozulmuştur. Saatli bomba gibi gezmektedir. Cemre, Nedim ve Ceren'in boşanacağını düşünür ve bu durumdan gizlice mutluluk duyar.

Nedim, Şeniz'e korku salmaktadır. Yaptıklarının bedelini Şeniz'e ödetmeye kararlıdır.

Bebeğini kaybettikten sonra psikolojisi bozulan Ceren, Şeniz'e karşı inanılmaz bir öfke duymaktadır. Şeniz uyuduğu sırada ona saldırarak, boğmaya çalışır.