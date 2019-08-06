'Zalim İstanbul' dizisinin yıldızı Bahar Şahin'den Reynmen itirafı! Eski sevgilisinin...

Dizinin çekimlerinin başlamasıyla birlikte tatilini tamamlayıp setlere döndüğünü söyleyen Bahar Şahin, "Tatil bitti. Artık çalışma zamanı" ifadelerini kullanırken, bir dönem aşk yaşadığı eski sevgilisi olan Reynmen hakkında ilk kez konuştu.

Bir arkadaşının köpeğini gezintiye çıkardığını söyleyen Şahin, eski sevgilisi olan ve son zamanlarda en çok konuşulan isimlerin başında gelen Reynmen hakkındaki sorulara "Evet Reynmen ile bir dönem birlikteliğimiz vardı. Reynmen bence çok başarılı. Şarkılarını dinlemiyorum ama sosyal medyadan buralara kadar gelmek zor bir şey ancak kendisi başardı. Başaracağını biliyordum onda daha ne cevherler var. En başta çok komik bir çocuk bence oyunculuk da yapabilir" ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu, "Aynı projede oynar mısınız?" sorusuna ise, "Teklif gelse aynı projede oynamamız için herhalde kabul etmezdim. Yeniden bir birliktelik de söz konusu olamaz" şeklinde yanıt verdi.