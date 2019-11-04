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Zalim İstanbul dizisine yeni transfer

Zalim İstanbul dizisine yeni transfer

Pazartesi akşamları Kanal D’de yayınlanan Zalim İstanbul dizisine dahil olan başarılı ve güzel oyuncu SEVCAN SİNİ Nedim’in psikiyatristi Oya olarak diziye dahil oldu.

Başrollerinde Fikret Kuşkan, Mine Tugay, Berker Güven, Sera Kutlubey, Bahar Şahin ve Deniz Uğur‘un yer aldığı dizide yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan oturmaktadır. Avşar Film’in yapımcılığını üstlendiği Zalim İstanbul Dizisi, her pazartesi Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşmaktadır.

Bu yıl 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nü bitiren Sevcan Sini mesleğini yapmak üzere İstanbul’a yerleşti. Menajerliğini üstlenen Levent Ünalan ile işbirliği içerisinde gelişen film ve dizi tekliflerini değerlendirirken severek takip edilen Zalim İstanbul dizisinden teklif aldı. Dizide psikiyatrist Oya karakterini canlandıran Sevcan Sini’nin, oynadığı karakterden memnun olduğu ve rolünü severek canlandırdığı öğrenildi. 

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