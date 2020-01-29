Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,959
  • 6,5551
  • 300.535
  • 120109
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Zalim İstanbul dizisine flaş transfer! Sevinç Kumaş da kadroya dahil oldu

Zalim İstanbul dizisine flaş transfer! Sevinç Kumaş da kadroya dahil oldu

Zalim İstanbul dizisine flaş transfer! Sevinç Kumaş da kadroya dahil oldu

Kanal D'de ekranlara gelen 'Zalim İstanbul' dizisine flaş bir transfer yapıldı. Fenomen dizinin kadrosuna Sevinç Kumaş da katıldı.

Şükrü Avşar'ın patronu olduğu Avşar Film imzalı Zalim İstanbul dizisi 2. sezonunda da ilgiyle izleniyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay gibi ünlü oyuncuları genç kuşağın yıldızları Berker Güven, Bahar Şahin, Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Sera Kutlubey ile buluşturan dizinin kadrosuna Oğuz Peçe'nin ardından Sevinç Kumaş katıldı.

Kumaş, Zalim İstanbul'da evin yardımcısı Nurten'in kızı Başak rolüne hayat verecek.


Sefirin Kızı'nın Gediz'i gönlünü o fenomene mi kaptırdı?
Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu müjdeyi patlattı!
Sıla, Demet Akalın'ı tek kalemde sildi!
'Sinan'ın bana 'Gel' demesi yeter'
Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli'yi sevindirecek hamle

Kendisini Kurtaran Kişiye Son Kez Böyle Baktı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Berlin’de dünyaya gelen ikiz pandalar, basın mensuplarının karşısına çıktı

Kobe Bryant'ın helikopter kazasının enkaz görüntüleri yayınlandı