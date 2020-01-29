Zalim İstanbul dizisine flaş transfer! Sevinç Kumaş da kadroya dahil oldu

Şükrü Avşar'ın patronu olduğu Avşar Film imzalı Zalim İstanbul dizisi 2. sezonunda da ilgiyle izleniyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay gibi ünlü oyuncuları genç kuşağın yıldızları Berker Güven, Bahar Şahin, Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Sera Kutlubey ile buluşturan dizinin kadrosuna Oğuz Peçe'nin ardından Sevinç Kumaş katıldı.

Kumaş, Zalim İstanbul'da evin yardımcısı Nurten'in kızı Başak rolüne hayat verecek.