Zalim İstanbul dizisinden hayranlarını sevindiren haber!

Avşar Film imzalı Zalim İstanbul dizisi 36. bölümünün ardından salgın nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D'de 2 sezondur ekrana gelen dizinin ekibinin bayram sonrası sete çıkıp yarım kalan 37. bölümün çekimlerini tamamlayacağı öğrenildi.

Yapımcı Şükrü Avşar her şey yolunda giderse bayram sonrası 3 bölüm çekmeyi planlıyor. Aysun Erdoğan, Seda Çakır ve Özlem Yakıcı'nın yazdığı dizinin devam edip etmeyeceği ise çıkacak reytinglere göre belirlenecek.

FİKRET KUŞKAN DİZİDEN AYRILACAK MI?

Öte yandan dizinin oyuncularından Fikret Kuşkan'ın salgın riski nedeniyle sete çıkmak istemediği ve başka projelerle görüştüğü iddiası da kulaktan kulağa yayılıyordu. Ancak yapımcı Şükrü Avşar, oyuncuların sözleşmesinin sürdüğünü belirtti.