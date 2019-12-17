Zalim İstanbul dizisinde şaşırtan değişiklik! O isim veda etti

Gökçen Usta, 26. Bölümden itibaren “Zalim İstanbul”u yönetmeye başlayacak. Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in rol aldığı dizi geçen sezon ikinci bölümden itibaren yükselen reytingleriyle sektördeki ezberleri bozmuştu.

ZALİM İSTANBUL HAKKINDA

Karaçayların dışarıdan görünen güçlü, ihtişamlı ve renkli yaşamı, sanılanın aksine tehlikeli sırlar barındırırken; Seher’in ailesi ile Karaçay Köşkü’ne adım atmasıyla yaşanacaklar, iki aileyi de temelden sarsıyor.

Kanal D’de izleyicisi ile buluşan, yapımını Avşar Film’in, yapımcılığını Şükrü Avşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Zalim İstanbul, entrikalarla dolu bir hayatı gösteriyor.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı dizi, Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir yolculuğu ekrana getiriyor. (TV100)