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  • Zalim İstanbul dizisinde oynamıştı... Hercai dizisine bomba transfer!
05 Ocak 2021 Salı 01:22 | Son Güncelleme:

Zalim İstanbul dizisinde oynamıştı... Hercai dizisine bomba transfer!

Zalim İstanbul dizisinde oynamıştı... Hercai dizisine bomba transfer!

Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisi transfere doymuyor. Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan, başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı dizi yılbaşı nedeniyle ekranlara kısa süreli veda etmişti. Son olarak Zalim İstanbul dizisinde Cemre karakterine hayat veren Sera Kutlubey Hercai kadrosuna dahil oldu.

İlk sezonundan bu yana büyük beğeni toplayan Hercai dizisi yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Pazar akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Hercai, final yapan Zalim İstanbul dizisinden bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Sera Kutlubey Hercai dizisinde oynayacak.

Babam ve Ailesi, Zalim İstanbul gibi yapımlarda rol alan 24 yaşındaki oyuncu Sera Kutlubey’in Hercai dizisinde hangi karaktere hayat vereceği henüz bilinmiyor. 

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