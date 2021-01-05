Zalim İstanbul dizisinde oynamıştı... Hercai dizisine bomba transfer!

İlk sezonundan bu yana büyük beğeni toplayan Hercai dizisi yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Pazar akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Hercai, final yapan Zalim İstanbul dizisinden bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Sera Kutlubey Hercai dizisinde oynayacak.



Babam ve Ailesi, Zalim İstanbul gibi yapımlarda rol alan 24 yaşındaki oyuncu Sera Kutlubey’in Hercai dizisinde hangi karaktere hayat vereceği henüz bilinmiyor.