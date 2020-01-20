Zalim İstanbul dizisinde Cemre Yılmaz karakterini canlandıran Sera Kutlubey'in hayatı merak ediliyor. Dizinin hayranları Zalim İstanbul'un Cemre'si Sera Kutlubey hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorlar. Arama motorlarında araştırılan "Zalim İstanbul Cemre kimdir? Zalim İstanbul'un Cemre'si Sera Kutlubey kimdir?" sorularının yanıtını sizler için derledik.

SERA KUTLUBEY KİMDİR?

Sera Kutlubey, 19 Nisan 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır ve Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk ve diksiyon dersleri almıştır.

Sera Kutlubey ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşamış ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Cemre karakterine hayat veren Sera Kutlubey, 1.67 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

Sera Kutlubey’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Zalim İstanbul (Cemre) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Seher) (TV Dizisi)

2016 – Babam ve Ailesi (Hasret) (TV Dizisi)

2016 – Kehribar (Genç Leyla) (TV Dizisi)