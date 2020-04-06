Zalim İstanbul bugün var mı, neden yok? Zalim İstanbul son bölüm ne zaman yayınlanacak?

Zalim İstanbul son bölüm ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 6 Nisan’da final bölümü yayınlanması beklenen Zalim İstanbul bugün var mı? Dizi, entrikalı sahneleri ve konusuyla sosyal medyada sıkça gündem konusu oluyor. Lakin reytinglerde yaşanan düşüşün ve başrol oyuncusu Mine Tugay’ın sette agresif tavırlar sergilemesinin final kararına etki ettiği biliniyor. Detaylar haberimizde…

ZALİM İSTANBUL BUGÜN VAR MI?

Zalim İstanbul 6 Nisan Pazartesi günü yayınlanması beklenen final bölümü bu akşam yayın akışında görünmüyor. Dizinin yerine Geniş Aile Komşu Kızı isimli yerli film yayınlanacak.

Yapımcı şirketten yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ‘Zalim İstanbul’ dizi setine ara verilmiştir. İnsan sağlığının şirketimizce her şeyden daha önemli olduğunu, çalışanlarımızın ve tüm ekibimizin bu salgından korunması adına bu önlemi aldığımızı bildirmek isteriz” ifadeleri yer aldı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Zalim İstanbul son bölüm tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yapımcı şirketten açıklama gelmesi durumunda güncel bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.

ZALİM İSTANBUL 36. BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ!

ZALİM İSTANBUL 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zalim İstanbul son bölümde Ceren, bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor; fakat, Agah'ın kritik hamlesi ile neye uğradığını şaşırıyor! Cemre ve Nedim, Başak ile bebeği Oya'nın elinden kurtarmayı başarırlar. Karakola götürülen Oya tutuklanırken, onunla işbirliği yapan doktor tüm gerçeği Cemre ve Nedim'e anlatır. Bebeğin Ceren'e ait olduğunu öğrenen Cemre ve Nedim büyük şaşkınlık yaşarlar. Bu durumu Başak ile konuşmak istedikleri sırada Ceren onları duyar. Bebeğinin peşine düşen Ceren, Başak'ın köşkten kaçırmasıyla şoke olur. Agah'ın çabaları ile bebek köşke dönerken, olaylar Ceren'in tersine işlemeye başlar. Agah, bebeği ve kendi durumunu kullanan Ceren'e büyük bir ders verir.