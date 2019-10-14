Zalim İstanbul bu akşam neden yok? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman?

“Zalim İstanbul bu akşam neden yok?” sorusu araştırılıyor. Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman? Zalim İstanbul 15. Bölüm fragmanında Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkıyor. Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkınca Agah Ceren'i evden kovar. Oldukça öfkeli olan Agah diğer taraftan da Ceren'in çocuğuna babalık testi yaptırmaya karar verir. Ceren'e ne olacak? Sevilen dizi 14 Ekim yayın akışında yer alıyor. Peki yeni bölüm ne zaman?

ZALİM İSTANBUL BU AKŞAM NEDEN YOK?

Sevilen dizi milli maç sebebi ile ekrana gelmeyecek. A Milli Takımımız 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile bugün saat TSİ 21.45'te Stade de France'da kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Fransa-Türkiye karşılaşması, TRT 1'den naklen yayınlanacak. Türkiye Fransa maçı canlı izlenebilecek.

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ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü 21 Ekim’de yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

17.00 Arka Sokaklar (tekrar)

18:45 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Aslı Gibidir

22:15 Zalim İstanbul (tekrar)