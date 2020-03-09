Zalim İstanbul 34. son bölüm izleme linki! Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Başrollerini Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay gibi isimlerin paylaştığı Zalim İstanbul 9 Mart Pazartesi günü 34. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 34. bölümünde Cenk ve Damla annelerinin gözleri önündeki düşüşüyle şoka girer. Agah tüm sorumluluğu üstüne alarak yaşadığı ihaneti unutmaya çalışmaktadır. Peki, Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…



ZALİM İSTANBUL 34. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ZALİM İSTANBUL 34. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cenk ve Damla annelerinin gözleri önündeki düşüşüyle şoka girer. Agah tüm sorumluluğu üstüne alarak yaşadığı ihaneti unutmaya çalışmaktadır. Damla ve Cenk ise Şeniz ölüm kalım savaşı verirken Agah’ın karşısına geçerler.

Ceren Nedim ve Cenk’in hayatlarını sonsuza kadar değiştirecek sırrı elinde bulurken, bu kez Neriman’ı saf dışı bırakacaktır.

Cemre Damla’nın ağzından kaçırdığı bir cümlenin izini sürmeye kararlıdır. Cemre iz sürerken, hiç beklemediği anda Cenk’in itirafı ile karşılaşacaktır.

Şeniz ise ölüm kalım savaşı verirken kaderin onun için hazırladığı hazin sondan habersizdir.

ZALİM İSTANBUL 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ZALİM İSTANBUL KONUSU

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Ceren), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Neriman), Gamze Demirbilek (Nurten)