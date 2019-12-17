Zalim İstanbul 24. yeni bölüm fragmanı yayında! Zalim İstanbul izleyicilerini şaşırtan fragman!
Zalim İstanbul 24. yeni bölüm fragmanı yayında! Kanal D’nin başarılı yapımlarından Zalim İstanbul dizisi Pazartesi izlenen diziler arasında yerini alıyor. Başrollerini Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı dizi izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Son bölümde Şeniz’ in planı tersine dönmüş ve hiç beklemediği anda kendini vurmuştur. Cenk ve Nedim içine düştükleri durumun şokundayken, Şeniz olanlara inanamaz. Agah ise bu hesaplaşmanın ortasına bomba gibi düşer. İşte Zalim İstanbul 22. yeni bölüm fragmanı
Zalim İstanbul 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. Dizinin 23. son bölümünde Ceren bebeğini kaybetmenin acısı ile tek sorumlu gördüğü kişiye; Şeniz’e karşı tüm silahlarını kuşanacaktır. Ama bunu tek başına yapamayacağını bilen Ceren, önce arkasını sağlama almalıdır. Cemre ise kardeşinin acısını paylaşırken, Nedim ve Ceren’ in boşanacakları haberi ile alt üst olur. Haberimiz içerisinden Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanını seyredebilirsiniz
ZALİM İSTANBUL 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ZALİM İSTANBUL 23. SON BÖLÜM ÖZETİ
Şeniz’ in planı tersine dönmüş ve hiç beklemediği anda kendini vurmuştur.
Cenk ve Nedim içine düştükleri durumun şokundayken, Şeniz olanlara inanamaz. Agah ise bu hesaplaşmanın ortasına bomba gibi düşer. Cenk ise artık annesi ile arasına uzun bir duvar örecektir.
Ceren bebeğini kaybetmenin acısı ile tek sorumlu gördüğü kişiye; Şeniz’e karşı tüm silahlarını kuşanacaktır. Ama bunu tek başına yapamayacağını bilen Ceren, önce arkasını sağlama almalıdır. Cemre ise kardeşinin acısını paylaşırken, Nedim ve Ceren’ in boşanacakları haberi ile alt üst olur. Ceren elinden kalan tek kozu oynamaya karar verir.
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ZALİM İSTANBUL KONUSU
Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.
ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI
Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Ceren), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Neriman), Gamze Demirbilek (Nurten)