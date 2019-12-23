Zalim İstanbul 24. son bölüm izleme linki! Zalim İstanbul 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zalim İstanbul dizisi Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. Zalim İstanbul 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu da gelecek bölümde neler olacağını merak edenler tarafından aratılıyor. Dizinin 24. son bölümünde Nedim öğrendiklerinin etkisiyle alt üst olmuştur. Cemre’nin ise, artık dayanacak gücü kalmamıştır. Cenk’in karşı koymalarına rağmen Cemre, Nedim ile karşı karşıyadır ve artık Nedim gerçekleri biliyordur. Haberimiz içerisinden Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz

ZALİM İSTANBUL 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ZALİM İSTANBUL 24. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nedim öğrendiklerinin etkisiyle alt üst olmuştur. Cemre’nin ise, artık dayanacak gücü kalmamıştır. Cenk’in karşı koymalarına rağmen Cemre, Nedim ile karşı karşıyadır ve artık Nedim gerçekleri biliyordur.

Ceren, Nedim’in kaydı izlediğini anlar. Nedim’e kendini anlatmayı denese de Nedim, Ceren’i arkada bırakmaya kararlıdır. Ceren ise, boşanmamak için her şeyi yapmaya hazırdır.

Agah oğlu ve yeğenin karşı karşıya kaldığında olabilecekleri kendi gözleriyle görmüştür. Artık duruma el koymanın zamanı gelmiştir Agah için. Cenk ve Nedim’in arasındaki buzları eritmek için düzenlediği gece, iki gencin ağır hesaplaşmasına dönüşecektir.

Şeniz ise, Nedim’in, Agah ile yaptığı anlaşmayı tersine çevirebilmek için planını devreye sokar.

ZALİM İSTANBUL KONUSU

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Ceren), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Neriman), Gamze Demirbilek (Nurten)