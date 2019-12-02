Zalim İstanbul 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 21. son bölüm özeti

Zalim İstanbul 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizinin son bölümü biter bitmez aratılmaya başladı. Zalim İstanbul Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. Dizinin 21. son bölümünde Cemre’nin şüpheleri karşısında savunmaya geçen Cenk, Nedim’in duruma müdahale etmesiyle şaşkın kalır. Nedim’in fitilini yaktığı ateş Cemre’yi derinden sarsacak bir tartışmaya döner. Diğer yandan Ceren’in istediği para Şeniz’in kulağına gider. Haberimiz içerisinden Zalim İstanbul son bölüm özetine ulaşabilirsiniz

ZALİM İSTANBUL 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ZALİM İSTANBUL 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemre’nin şüpheleri karşısında savunmaya geçen Cenk, Nedim’in duruma müdahale etmesiyle şaşkın kalır. Nedim’in fitilini yaktığı ateş Cemre’yi derinden sarsacak bir tartışmaya döner. Diğer yandan Ceren’in istediği para Şeniz’in kulağına gider. Şeniz, Agah’ın gözünü bu denli karartmış olmasına inanamaz ve Ceren’e karşı Seher kozunu oynar.

Cenk, gözü önünde Nedim ve Cemre arasında yaşananlar karşısında daha fazla sakin kalamaz. Nedim ise varlığını tüm köşke hissettirmek için izleyeceği yol onu istemeden de olsa amcası ile karşı karşıya getirecektir. Şeniz, Karaçayların serveti söz konusu olduğunda, tek bir kuruş dahi vermeye gönüllü değildir ve bu uğurda önündeki tüm engelleri aşacak planını devreye sokar.

ZALİM İSTANBUL KONUSU

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Ceren), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Neriman), Gamze Demirbilek (Nurten)