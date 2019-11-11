Zalim İstanbul 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 18. son bölüm özeti

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı son bölümü izleyenler tarafından merak edilmeye başladı. Kanal D’nin başarılı yapımlarından Zalim İstanbul dizisi Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı dizi izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Son bölümde Nedim için başlayan yeni hayat köşkteki herkes tarafından meraklı gözlerle izlenirken Seher, Ceren’ in neden hala affedilmediğini sorgular. Peki, Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

ZALİM İSTANBUL 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ZALİM İSTANBUL 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nedim düğün yemeğine bomba gibi düşer. Köşk halkı Nedim’i dimdik ayakta karşılarında görmenin şaşkınlığını yaşar. Şeniz ve Cenk için ise geri sayım başlamıştır. Köşkün kendisine henüz hazır olmadığını söyleyen Nedim, amcasının tüm ısrarlarına rağmen o akşam köşkten ayrılır.

Nedim ertesi gün köşke geldiğinde ise Şeniz’ in en büyük kâbusu da gerçek olur. Şeniz ve Cenk için kıyamet artık Nedim’in iki dudağı arasındadır. Cemre aynı çatı altında yanına yaklaşamadığı Nedim’i ayakta görmenin sevincini uzaktan da olsa yaşar. Cenk ise neden hala evli kaldıklarını sorgulayacak ve Cemreyi köşeye sıkıştıracaktır.

Nedim için başlayan yeni hayat köşkteki herkes tarafından meraklı gözlerle izlenirken Seher, Ceren’ in neden hala affedilmediğini sorgular.

Ceren, Neriman’ın tüm zorlamalarına rağmen köşke girmekten köşe bucak kaçarken, hiç beklemediği bir anda Nedimi tam karşısında bulacaktır.

ZALİM İSTANBUL KONUSU

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Ceren), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Neriman), Gamze Demirbilek (Nurten)