Zahide Yetiş'le Gelin Görün haftanın birincisi kim oldu? 2 Ekim Gelin Görün kim kazandı?

Zahide Yetiş'le Gelin Görün programı, gündüz kuşağının sevilen programları arasında yer alıyor. İlgi ile takip edilen Zahide Yetiş'le Gelin Görün'de kayınvalideler ve gelinler birlikte yarışıyor. Cuma günleri haftanın finalinin yapıldığı programda bugün 10 bin TL'lik ödülü kimin kazanacağı merakla bekleniyor...

ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

Işık Hanım ve Elise 24 puanla haftanın sonuncusu oldu. 27 puanla Merve ve Dilek Hanım haftanın dördüncüsü oldu.

30 puanla Ganime ve Reyhan hanım haftanın üçüncüsü oldu.

Haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi 33 puanla Kevser ve Ümran Hanım oldu. Haftanın ikincisi ise 32 puan aldı.

ZAHİDE YETİŞ’LE GELİN GÖRÜN FORMATI NEDİR?

Ekranların sevilen sunucusu Zahide Yetiş’in sunduğu programda, her hafta 5 gelin ve 5 kayınvaliden oluşan çiftler yarışacak. Her gün bir gelinin evine konuk olunacak yarışmada, kayınvalide kendisine verilen bütçe ile gelini için günün konseptine uygun alışveriş yapacak.

Gelin ise evinde rakip kayınvalideleri ağırlayacak. Rakip kayınvalideler günün gelinini, hamaratlıktan misafirperverliğe, temizlikten ikramlıklarına kadar değerlendirecek. Asıl çekişme ise kayınvalide alışverişten döndüğünde başlayacak. Gün sonunda kayınvalidesinin aldığı kıyafetleri giyen gelin, Zahide Yetiş'in ile kayınvalidelerin önüne çıkacak ve puan alacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide, 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak.