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  • Zahide Yetiş'le Gelin Görün hafta birincisi kim oldu? 30 Ekim Zahide Yetiş'le Gelin Görün kim kazandı?
30 Ekim 2020 Cuma 12:33 | Son Güncelleme:

Zahide Yetiş'le Gelin Görün hafta birincisi kim oldu? 30 Ekim Zahide Yetiş'le Gelin Görün kim kazandı?

Zahide Yetiş'le Gelin Görün hafta birincisi kim oldu" 30 Ekim Zahide Yetiş'le Gelin Görün kim kazandı"

Zahide Yetiş'le Gelin Görün programında bugün haftanın finali yapılıyor. Bu hafta boyunca yarışan gelinler ve kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak birinci olana 10 bin TL ödül verilecek. İzleyicilerin ilgi ile takip ettiği programda bu hafta kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, Zahide Yetiş'le Gelin Görün birincisi kim oldu?

Bir hafta boyunca 5 gelin ve 5 kayınvalidenin yarıştığı moda programı Gelin Görün'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Zahide Yetiş'le Gelin Görün 30 Ekim hafta birincisi izleyeciler tarafından merak ediliyor. Haftanın son günü birinci olarak 10 bin liralık ödülü kimin aldığı araştırılmaya başlandı. Zahide Yetiş'le Gelin Görün 30 Ekim kim kazandı? Zahide Yetiş'le Gelin Görün birincisi kim oldu?

ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN BU HAFTA KİM KAZANDI?

Zahide Yetiş'le Gelin Görün 30 Ekim birincisi henüz açıklanmadı. Birinci olan gelin ve kayınvalide belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ZAHİDE YETİŞ’LE GELİN GÖRÜN FORMATI NEDİR?

Ekranların sevilen sunucusu Zahide Yetiş’in sunduğu programda, her hafta 5 gelin ve 5 kayınvaliden oluşan çiftler yarışacak. Her gün bir gelinin evine konuk olunacak yarışmada, kayınvalide kendisine verilen bütçe ile gelini için günün konseptine uygun alışveriş yapacak.

Gelin ise evinde rakip kayınvalideleri ağırlayacak. Rakip kayınvalideler günün gelinini, hamaratlıktan misafirperverliğe, temizlikten ikramlıklarına kadar değerlendirecek. Asıl çekişme ise kayınvalide alışverişten döndüğünde başlayacak. Gün sonunda kayınvalidesinin aldığı kıyafetleri giyen gelin, Zahide Yetiş'in ile kayınvalidelerin önüne çıkacak ve puan alacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide, 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak.

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