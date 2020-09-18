Zahide Yetiş'le Gelin Görün hafta birincisi kim oldu? 18 Eylül Gelin Görün kim kazandı?

Zahide Yetiş'le Gelin Görün programında bugün haftanın finali yaşanıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan programda kayınvalideler ve gelinler birlikte yarışıyor. Her gün bir gelinin evine konuk olunacak yarışmada, kayınvalide kendisine verilen bütçe ile gelini için günün konseptine uygun alışveriş yapıyor. Peki, 18 Eylül Zahide Yetiş'le Gelin Görün hafta birincisi kim oldu?

ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

Zahide Yetiş'le Gelin Görün hafta birincisi henüz açıklanmadı. 18 Eylül Gelin Görün kazananı açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ZAHİDE YETİŞ’LE GELİN GÖRÜN FORMATI NEDİR?

Ekranların sevilen sunucusu Zahide Yetiş’in sunduğu programda, her hafta 5 gelin ve 5 kayınvaliden oluşan çiftler yarışacak. Her gün bir gelinin evine konuk olunacak yarışmada, kayınvalide kendisine verilen bütçe ile gelini için günün konseptine uygun alışveriş yapacak.

Gelin ise evinde rakip kayınvalideleri ağırlayacak. Rakip kayınvalideler günün gelinini, hamaratlıktan misafirperverliğe, temizlikten ikramlıklarına kadar değerlendirecek. Asıl çekişme ise kayınvalide alışverişten döndüğünde başlayacak. Gün sonunda kayınvalidesinin aldığı kıyafetleri giyen gelin, Zahide Yetiş'in ile kayınvalidelerin önüne çıkacak ve puan alacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide, 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak.