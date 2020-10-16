Zahide Yetiş'le Gelin Görün bu hafta kim kazandı? 16 Ekim Zahide Yetiş'le Gelin Görün hafta birincisi kim?

Kanal D ekranlarında yeni sezonun yeni programlarından olan Zahide Yetiş'le Gelin Görün, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yarışmada hafta boyunca 5 gelin ve kayınvalidesi ya da görümcesi yarışıyor. Gelin Görün'de kayınvalidelerin gelinleri için yaptıkları konsepte uygun kombinler, karşılama ve ikramlar puanlanıyor. En yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. Peki, 16 Ekim Zahide Yetiş'le Gelin Görün hafta birincisi kim oldu?

ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

Zahide Yetiş'le Gelin Görün'de haftanın birincisi henüz belli olmadı. 16 Ekim hafta birincisi belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ZAHİDE YETİŞ’LE GELİN GÖRÜN FORMATI NEDİR?

Ekranların sevilen sunucusu Zahide Yetiş’in sunduğu programda, her hafta 5 gelin ve 5 kayınvaliden oluşan çiftler yarışacak. Her gün bir gelinin evine konuk olunacak yarışmada, kayınvalide kendisine verilen bütçe ile gelini için günün konseptine uygun alışveriş yapacak.

Gelin ise evinde rakip kayınvalideleri ağırlayacak. Rakip kayınvalideler günün gelinini, hamaratlıktan misafirperverliğe, temizlikten ikramlıklarına kadar değerlendirecek. Asıl çekişme ise kayınvalide alışverişten döndüğünde başlayacak. Gün sonunda kayınvalidesinin aldığı kıyafetleri giyen gelin, Zahide Yetiş'in ile kayınvalidelerin önüne çıkacak ve puan alacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide, 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak.