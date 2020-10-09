Gelin Görün'de haftanın birincisi kim oldu? Zahide Yetiş'le Gelin Görün 9 Ekim kim kazandı?

Zahide Yetiş'le Gelin Görün programında her cuma olduğu gibi bu cuma da final heyecanı yaşanıyor. Programda, bir hafta boyunca gelinler ve kayınvalideler yarışıyor. İzleyiciler bu hafta hangi gelin ve kayınvalidenin 1. olarak ödülün kimin aldığını öğrenmek istiyor. Peki, 9 Ekim Gelin Görün kim kazandı?

ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

Zahide Yetiş'le Gelin Görün'de haftanın birincisi Rabia Hanım ve Buse gelin ile Saliha Hanım ve gelini Okşan Hanım oldu. Birinciliği paylaşan gelin ve kayınvalideler 10 bin liralık ödülü paylaştı..

ZAHİDE YETİŞ’LE GELİN GÖRÜN FORMATI NEDİR?

Ekranların sevilen sunucusu Zahide Yetiş’in sunduğu programda, her hafta 5 gelin ve 5 kayınvaliden oluşan çiftler yarışacak. Her gün bir gelinin evine konuk olunacak yarışmada, kayınvalide kendisine verilen bütçe ile gelini için günün konseptine uygun alışveriş yapacak.

Gelin ise evinde rakip kayınvalideleri ağırlayacak. Rakip kayınvalideler günün gelinini, hamaratlıktan misafirperverliğe, temizlikten ikramlıklarına kadar değerlendirecek. Asıl çekişme ise kayınvalide alışverişten döndüğünde başlayacak. Gün sonunda kayınvalidesinin aldığı kıyafetleri giyen gelin, Zahide Yetiş'in ile kayınvalidelerin önüne çıkacak ve puan alacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide, 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak.