Zahide Yetiş'le Gelin Görün 23 Ekim kim kazananı merak ediliyor. Bir hafta boyunca 5 gelin ve 5 kayınvalidenin yarıştığı moda programı Gelin Görün'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Haftanın son günü birinci olarak 10 bin liralık ödülü kimin aldığı araştırılmaya başlandı. Zahide Yetiş'le Gelin Görün 23 Ekim kim kazandı? Zahide Yetiş'le Gelin Görün birincisi kim oldu?

ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN BU HAFTA KİM KAZANDI?

Yarışmanın ilk günü olan Pazartesi Elmas Hanım ile gelini Zeynep yarıştı. Salı günün yarışmacıları Gamze hanım ile gelini Hilal’di. çarşamba günü Dursun hanım ile gelini Ebru, perşembe günü Huriye Hanım ve gelini Öznur yarıştı. Final gününü yarışmacıları Semiha hanım ve gelini Pelin oldu.

Bu hafta Dursun Hanım ile gelini Ebru birinci oldu ve 10.000 TL ödülü kazandı.

ZAHİDE YETİŞ’LE GELİN GÖRÜN FORMATI NEDİR?

Ekranların sevilen sunucusu Zahide Yetiş’in sunduğu programda, her hafta 5 gelin ve 5 kayınvaliden oluşan çiftler yarışacak. Her gün bir gelinin evine konuk olunacak yarışmada, kayınvalide kendisine verilen bütçe ile gelini için günün konseptine uygun alışveriş yapacak.

Gelin ise evinde rakip kayınvalideleri ağırlayacak. Rakip kayınvalideler günün gelinini, hamaratlıktan misafirperverliğe, temizlikten ikramlıklarına kadar değerlendirecek. Asıl çekişme ise kayınvalide alışverişten döndüğünde başlayacak. Gün sonunda kayınvalidesinin aldığı kıyafetleri giyen gelin, Zahide Yetiş'in ile kayınvalidelerin önüne çıkacak ve puan alacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide, 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak.