Zahide Yetiş programı bitti mi? Zahide Yetiş'e erken final şoku!

Kanal D'de hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen Zahide Yetiş'le Gelin Görün programı final yaptı.

Her gün kendine güvenen 5 gelin ve 5 kayınvalidenin yarıştığı ve sunuculuğunu Zahide Yetiş'in üstlendiği yarışma programı beklenilen reytingleri alamadığından ekran macerasını sonlandırdı.

ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN BU HAFTA KİM KAZANDI?

Haftanın beşincisi 23 puanla Yücel Hanım ve Leyla oldu. Haftanın dördüncüsü 28 puanla Ayfer Hanım ve Güldane oldu. Haftanın üçüncüsü 29 puanla Çiğdem ve Merve oldu.

Haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi Rüzgar Hanım ve İpek oldu.

ZAHİDE YETİŞ’LE GELİN GÖRÜN FORMATI NEDİR?

Ekranların sevilen sunucusu Zahide Yetiş’in sunduğu programda, her hafta 5 gelin ve 5 kayınvaliden oluşan çiftler yarışacak. Her gün bir gelinin evine konuk olunacak yarışmada, kayınvalide kendisine verilen bütçe ile gelini için günün konseptine uygun alışveriş yapacak.

Gelin ise evinde rakip kayınvalideleri ağırlayacak. Rakip kayınvalideler günün gelinini, hamaratlıktan misafirperverliğe, temizlikten ikramlıklarına kadar değerlendirecek. Asıl çekişme ise kayınvalide alışverişten döndüğünde başlayacak. Gün sonunda kayınvalidesinin aldığı kıyafetleri giyen gelin, Zahide Yetiş'in ile kayınvalidelerin önüne çıkacak ve puan alacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide, 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak.