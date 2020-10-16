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  • Zafer Algöz'ün açıklaması ile kavuk tartışması büyüyor: Cem Yılmaz'a gelmeliydi
16 Ekim 2020 Cuma 21:59 | Son Güncelleme:

Zafer Algöz'ün açıklaması ile kavuk tartışması büyüyor: Cem Yılmaz'a gelmeliydi

Zafer Algöz'ün açıklaması ile kavuk tartışması büyüyor: Cem Yılmaz'a gelmeliydi

Rasim Öztekin'in tiyatromuzun ustalarının taşıdığı kavuğu Şevket Çoruh'a devretmesinin yankıları sürüyor.

‘40’ adlı programa katılan Zafer Algöz, Rasim Öztekin’in Şevket Çoruh'a devrettiği kavuğun Cem Yılmaz’a verilmesi gerektiğini söyleyerek “Cem 25 yıldır bu meddahlık geleneğini devam ettiren biri. Aslında kavuk Demet Akbağ, Demet Evgar ve Yasemin Yalçın gibi kadın oyunculara da verilebilirdi” dedi. 

ZAFER ALGÖZ'DEN OKAN BAYÜLGEN’E AĞIR SUÇLAMA 

Zafer Algöz, Okan Bayülgen ile aralarının açılmasının nedenini anlattı: “Bizim de yaratıcılığımızdaki işleri, haber vermeden notere gidip, kendi üzerine almış. Sorduğumda ‘işte şov dünyasının kuralları böyledir’ dedi. Ben de ‘O zaman şov dünyasının kuralları değil, arkadaşlık kurallarına göre hayatımı devam ettiriyorum’ dedim”

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