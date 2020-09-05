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  3. Zafer Algöz 'Ozan Güven' sorularından sıkıldı
05 Eylül 2020 Cumartesi 07:44 | Son Güncelleme:

Zafer Algöz 'Ozan Güven' sorularından sıkıldı

Zafer Algöz 'Ozan Güven' sorularından sıkıldı

Oyuncu Zafer Algöz, eşi Lale Algöz ile birlikte önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Algöz, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen arkadaşı Ozan Güven hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

Zafer Algöz ve eşi Lale Algöz, Nişantaşı’nda görüntülendi. Algöz, Muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Algöz’e, sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan Ozan Güven’le ilgili sarf ettiği “Tekrardan barışabilirler. Belki davalarını geri çekerler” sözleri hatırlatıldı.

"ARTIK KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Algöz, “Bu konular hakkında artık konuşmak istemiyorum. Ozan’la hiç görüşmedim” dedi. Zafer Algöz mekana girmeden önce ellerini dezenfekte etti.

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