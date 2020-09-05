Zafer Algöz 'Ozan Güven' sorularından sıkıldı

Zafer Algöz ve eşi Lale Algöz, Nişantaşı’nda görüntülendi. Algöz, Muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Algöz’e, sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan Ozan Güven’le ilgili sarf ettiği “Tekrardan barışabilirler. Belki davalarını geri çekerler” sözleri hatırlatıldı.

"ARTIK KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Algöz, “Bu konular hakkında artık konuşmak istemiyorum. Ozan’la hiç görüşmedim” dedi. Zafer Algöz mekana girmeden önce ellerini dezenfekte etti.