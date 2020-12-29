Yüzük izleyicinin gözünden kaçmadı! Sefirin Kızı dizisinde dikkat çeken hata

Star TV'de ekrana getirilen başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in rol aldığı Sefirin Kızı dizisi yayınlandığı 33. bölümde yer alan bir ayrıntı, izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Sefirin Kızı'nın hayranları bir sahnede oyuncunun parmağındaki yüzüğü fark edip nedenini araştırmaya başladı. Parmağında yüzük olan oyuncunun bunu bilerek mi yaptığı yoksa senaryo gereği mi olduğu merak konusu oldu.

Duygusal ve merhametli yanıyla bilinen Kavruk, izleyici tarafından kısa sürede benimsendi. Kavruk, Nare ve Sancar'ın bir araya gelip aşklarını yaşaması için elinden geleni yapıyor.

Kavruk, konağın kızı Zehra'ya çocukluktan beri aşıktır. Hanım ağa durumu fark etmesinin ardından Kavruk'u Eşe ile evlendirmeye çalıştı. Zehra ise nikahı basar ve Kavruk'u sevmediği biri ile evlenmemesi konusunda uyarır. Kavruk o noktada Eşe ile evlenmekten vazgeçer ve düğün iptal edilir.

Eşe ile bütün bağları kopan Kavruk'un 33. bölümde parmağındaki yüzüğü gören izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. Kavruk'un parmağında yüzük olduğunu gören izleyiciler Twitter'da 'Kavruk’un parmağında niye yüzük var?' sorusunu tartışmaya başladı.

Kavruk'un parmağındaki yüzük için iki ihtimal konuşulmaya başlandı. Ya Edip Tepeli gerçek alyansını parmağında unuttu ya da Kavruk'un Eşe ile hala nişanlı olduğu iddia edildi.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile evli olan Edip Tepeli geçtiğimiz aylarda ilk çocuğunu kucağına aldı.