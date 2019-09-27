Yusuf Güney'den Tarkan'a 'yalaka' göndermesi

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Şarkıcı Yusuf Güney, konserinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e övgüler yağdıran Tarkan’a “yalaka” göndermesinde bulundu.

Resmi Instagram hesabından bir video paylaşan Yusuf Güney, Tarkan’ın sıraladığı övgülere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözleriyle yanıt verdi.

“İNCE BİR MESAJDIR, ANLAYANA”

Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giden sanatçılar için sarf ettiği “Yalakadan sanatçı olmaz” sözlerini alıntılayan Yusuf Güney, paylaşımında şunları kaydetti:

“Sayın Kılıçdaroğlu ne demiş? Arkadaşlar; Tarkan’a, megastarımıza lafım yok. Lafım ve bu videoyu paylaşma nedenim, bana aylardır hakaret eden şahıslara naçizane bir göndermedir. İnce bir mesajdır, anlayana.”

İZMİRLİ SELLE BOĞUŞURKEN KONSERDE KENDİNİ POHPOHLATTI

İzmirliler selle boğuşurken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarkan konserinde eğlenmişti. Soyer, Tarkan’la çektirdiği fotoğrafı “Bu muazzam hatırayı yaşattığın için çok teşekkürler Megastar!” notuyla paylaşmıştı.