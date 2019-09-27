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Yusuf Güney'den Tarkan'a 'yalaka' göndermesi

Yusuf Güney'den Tarkan'a 'yalaka' göndermesi

Şarkıcı Yusuf Güney, konserinde Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer’e övgüler dizerek uzun süre alkışlatan Tarkan’a, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun sözüyle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu’nun Beştepe’ye giden sanatçılar için sarf ettiği “Yalakadan sanatçı olmaz” sözünü paylaşan Yusuf Güney, “İnce bir mesajdır, anlayana.” dedi.

Aksam.com.tr

Şarkıcı Yusuf Güney, konserinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e övgüler yağdıran Tarkan’a “yalaka” göndermesinde bulundu.

Resmi Instagram hesabından bir video paylaşan Yusuf Güney, Tarkan’ın sıraladığı övgülere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözleriyle yanıt verdi.

“İNCE BİR MESAJDIR, ANLAYANA”

Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giden sanatçılar için sarf ettiği “Yalakadan sanatçı olmaz” sözlerini alıntılayan Yusuf Güney, paylaşımında şunları kaydetti:

“Sayın Kılıçdaroğlu ne demiş? Arkadaşlar; Tarkan’a, megastarımıza lafım yok. Lafım ve bu videoyu paylaşma nedenim, bana aylardır hakaret eden şahıslara naçizane bir göndermedir. İnce bir mesajdır, anlayana.”

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İzmirliler selle boğuşurken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarkan konserinde eğlenmişti. Soyer, Tarkan’la çektirdiği fotoğrafı “Bu muazzam hatırayı yaşattığın için çok teşekkürler Megastar!” notuyla paylaşmıştı.

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