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Yusuf Güney Türk mutfağını dünyaya tanıtacak

Yusuf Güney Türk mutfağını dünyaya tanıtacak

Şarkıcı Yusuf Güney Emirgan’da bir mekan çıkışında görüntülendi. İşletmeci Alen Yunus ile kameralara poz veren sanatçı Güney, “Yemek yemeği sevmem yemek yapmayı severim” dedi.

Şarkıcı yeni bir projesi olduğunu dünyaya açılıp Türk mutfağını tanıtacağı bir projeye hazırlandığını belirtti.

Güney, “Türk mutfağı denilince kebap, lahmacun deniliyor. Ama öyle bir şey değil bizim Türk mutfağımız, ne türlülerimiz ne hamur işlerimiz var” dedi. Gazetecilerin, “Müzik projeniz var mı?” sorusuna Yusuf Güney, “Uzun bir ara verdim. Yeni bir şarkı çıkartıyorum ‘Çak bi beşlik’ adında” şarkısını çıkaracağını ve klibininde hazır olduğunu hayranlarını sevindireceğini söyledi.

(Habertürk)

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