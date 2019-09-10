Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında? Yüsra Geyik ve Ozan Güven beraber mi?

“Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında?” soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüsra Geyik ve Ozan Güven beraber mi? Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik ile Ozan Güven’in beraber olduğu haberi magazin gündeminde yer alıyor. Yüsra Geyik, 1990 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlkokula başlamasından 1 sene sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşti. Detaylar haberimizde sizlerle.

OZAN GÜVEN VE YÜSRA GEYİK BERABER Mİ?

Söylemezsem Olmaz" programının haberine göre Ozan Güven ve Yüsra Geyik; Kadıköy'de dün sabah saatlerinde el ele bir ayakkabı mağazasına girerken objektiflere yansıdı.

Ozan Güven geçen haftalarda, 2 yıldır birlikte olduğu Ece Önen ile İstanbul’da görüntülenmiş ve ayrılık iddialarını yalanlamıştı.

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 1990 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlkokula başlamasından 1 sene sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşti. İlkokuldayken tiyatroya ilgi duydu ve bu alanda kendisini geliştirdi. Ekranlara Hayat Bilgisi ve Yabancı Damat dizilerinde aldığı küçük rollerle merhaba dedi. 2005 yılında Yumurcak TV'de sunuculuk yaptı.

Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan genç oyuncu Yüsra Geyik, 14 yaşındayken oyunculuk ajansına kaydoldu. 2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, asıl tanınırlığını Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. Genç oyuncu, Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor. 12 senedir Arka Sokaklar’ın kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, diziye başladığında ise 16 yaşındaydı.

OZAN GÜVEN KİMDİR?

1975 yılında Almanya'da doğan Ozan Güven, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu.

İzmir Belediye Konservatuarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu’nda çalıştı.

İkinci Bahar, Koçum Benim, Çiçeği Büyütmek, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem ve Muhteşem Yüzyıl gibi televizyon dizilerinde rol almıştır.

GORA, AROG, Yahşi Batı ve Pek Yakında sinema filmlerinde yakın arkadaşı Cem Yılmaz ile birlikte rol almıştır.

2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi. Ali Aziz isminde 1 çocukları var. 2010 yılında Türkan Derya ile boşandılar.