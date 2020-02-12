Yurdaer Okur kimdir, kaç yaşında? Kuruluş Osman Moğol Komutanı Balgay tarihte kimdir?

Kuruluş Osman Moğol Komutanı Balgay tarihte kimdir? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Moğol Komutanı Balgay, Kuruluş Osman dizisiyle gündeme geldi. Kuruluş Osman dizisine 10. bölümde dahil olan Moğol komutanı Balgay'ı Yurdaer Okur canlandıracak. Kuruluş Osman'a dahil olan Moğol komutanı Balgay, Moğol komutan, hükümdar ve Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Kaan’ın torunu, Kulagu Han’ın kardeşidir. Detaylar haberimizde.

MOĞOL KOMUTANI BALGAY KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisine 10. bölümde dahil olan Moğol komutanı BALGAY, Ünlü, meşhur komutan Cengiz Kaan'ın torunu, Kulagu Han'ın kardeşidir.

Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman'ın kadrosuna ünlü bir isim dahil oldu. Moğol komutanı 'Balgay' karakterini canlandıracak usta oyuncu "Yurdaer Okur" da diziye dahil oldu.

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı Obası'ndadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder.

YURDAER OKUR KİMDİR?

Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında doğdu. Şuan da aktif olarak dizi, tiyatro ve sinema oyunculuğu görevini yapmaktadır.

Yurdaer Okur liseyi, Samsun Bafra Süper Lisesi'nde okudu. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmiciliği bölümünde okudu fakat okulu bitirmedi.

Okulun 3.senesinde okuduğu bölümün kendisini yansıtmadığını düşündü ve okuldan ayrıldı. 1994 yılında hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Bölümü bitirdikten sonra yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yaptı.

Yurdaer Okur, 1999 yılında Genco Erkal ile tanıştı. Dostlar Tiyatrosuna katıldı. Burada Yalınayak Sokrates adlı bir tiyatro oyunun rol aldı. 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 2002 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosuna atandı. Bir çok alanda Diyarbakır'lı oyunculara dersler verdi. Bir çok tiyatro oyununda yer aldı.

2000 yılından beri dizi ve filmlerde yer aldı. Bunlardan en ünlüleri Karadayı, Sakarya Fırat, Kısık Ateşte 15 Dakika ve Köprü'dür.

Rol Aldığı Oyunlar

Ölümü Yaşamak : Orhan Asena – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2010

Yastık Adam : Martin McDonagh – Talimhane Tiyatrosu – 2009

Beş Yıl Geçince : Federico Garcia Lorca – Tiyatro Oyunevi – 2006

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2004

Hortlaklar : Plautus – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2003

Dünyanın Ortasında Bir Yer : Özen Yula – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2003

Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nazım Hikmet – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2001

Ben Ruhi Bey Nasılım : Edip Cansever – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2001

Leenane'in Güzellik Kraliçesi : Martin McDonagh – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2000

Ketçaplı Spagetti Rainer Hachfeld – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2000

Yalınayak Sokrates : Maxwell Anderson – Dostlar Tiyatrosu – 1999

Yönettiği Oyunlar

Euridice'nin Elleri : Pedro Bloch – Ankara Devlet Tiyatrosu – 2012

Ben Feuerbach : Tankred Dorst – Trabzon Devlet Tiyatrosu – 2011

Evlenme ve Daha Birsürü : Anton Çehov – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2006

Benim Güzel Pabuçlarım : Dersu Yavuz Altun – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2004

Filmografisi

Reaksiyon – Gürkan – 2014

Karadayı : Uluç Bayraktar – 2012

Türkan (Sinema Filmi) : Cemal Şan – 2011

Labirent : Tolga Örnek -2011

Kılıç Günü : Osman Sınav – 2010

Sakarya Fırat : Osman Sınav – 2010

Kısık Ateşte 15 Dakika : Neco Çelik – 2006

Köprü (Dizi) : çağatay tosun – 2006

Kabuslar Evi : Uluç Bayraktar – 2006

Gen (Film) : Togan Gökbakar – 2005

Belalı Baldız : 2005

Aşk Oyunu : 2005

Sır Çocukları : Aydın Sayman – 2002

Aslı ile Kerem : 2002

Çifte Bela : 2001

Tatlı Hayat : 2001

Üzgünüm Leyla : 2000

Evdeki Yabancı : 2000

Dadı : 2000

Ferhunde Hanımlar