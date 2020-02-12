Yurdaer Okur kimdir, kaç yaşında? Kuruluş Osman Moğol Komutanı Balgay tarihte kimdir?
Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanacak 10. bölümde diziye Moğol Komutanı Balgay dahil oluyor. İzleyiciler şimdiden Moğol Komutanı Balgay ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Yurdaer Okur kimdir, kaç yaşında? Kuruluş Osman Moğol Komutanı Balgay tarihte kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Meşhur komutan Cengiz Kaan'ın torunu, Kulagu Han'ın kardeşi olan Moğol Komutanı Balgay ile ilgili merak edilenler haberimizde..
Kuruluş Osman Moğol Komutanı Balgay tarihte kimdir? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Moğol Komutanı Balgay, Kuruluş Osman dizisiyle gündeme geldi. Kuruluş Osman dizisine 10. bölümde dahil olan Moğol komutanı Balgay'ı Yurdaer Okur canlandıracak. Kuruluş Osman'a dahil olan Moğol komutanı Balgay, Moğol komutan, hükümdar ve Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Kaan’ın torunu, Kulagu Han’ın kardeşidir. Detaylar haberimizde.
MOĞOL KOMUTANI BALGAY KİMDİR?
Kuruluş Osman dizisine 10. bölümde dahil olan Moğol komutanı BALGAY, Ünlü, meşhur komutan Cengiz Kaan'ın torunu, Kulagu Han'ın kardeşidir.
Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman'ın kadrosuna ünlü bir isim dahil oldu. Moğol komutanı 'Balgay' karakterini canlandıracak usta oyuncu "Yurdaer Okur" da diziye dahil oldu.
Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı Obası'ndadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder.
YURDAER OKUR KİMDİR?
Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında doğdu. Şuan da aktif olarak dizi, tiyatro ve sinema oyunculuğu görevini yapmaktadır.
Yurdaer Okur liseyi, Samsun Bafra Süper Lisesi'nde okudu. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmiciliği bölümünde okudu fakat okulu bitirmedi.
Okulun 3.senesinde okuduğu bölümün kendisini yansıtmadığını düşündü ve okuldan ayrıldı. 1994 yılında hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Bölümü bitirdikten sonra yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yaptı.
Yurdaer Okur, 1999 yılında Genco Erkal ile tanıştı. Dostlar Tiyatrosuna katıldı. Burada Yalınayak Sokrates adlı bir tiyatro oyunun rol aldı. 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 2002 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosuna atandı. Bir çok alanda Diyarbakır'lı oyunculara dersler verdi. Bir çok tiyatro oyununda yer aldı.
2000 yılından beri dizi ve filmlerde yer aldı. Bunlardan en ünlüleri Karadayı, Sakarya Fırat, Kısık Ateşte 15 Dakika ve Köprü'dür.
Rol Aldığı Oyunlar
Ölümü Yaşamak : Orhan Asena – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2010
Yastık Adam : Martin McDonagh – Talimhane Tiyatrosu – 2009
Beş Yıl Geçince : Federico Garcia Lorca – Tiyatro Oyunevi – 2006
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2004
Hortlaklar : Plautus – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2003
Dünyanın Ortasında Bir Yer : Özen Yula – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2003
Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nazım Hikmet – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2001
Ben Ruhi Bey Nasılım : Edip Cansever – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2001
Leenane'in Güzellik Kraliçesi : Martin McDonagh – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2000
Ketçaplı Spagetti Rainer Hachfeld – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2000
Yalınayak Sokrates : Maxwell Anderson – Dostlar Tiyatrosu – 1999
Yönettiği Oyunlar
Euridice'nin Elleri : Pedro Bloch – Ankara Devlet Tiyatrosu – 2012
Ben Feuerbach : Tankred Dorst – Trabzon Devlet Tiyatrosu – 2011
Evlenme ve Daha Birsürü : Anton Çehov – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2006
Benim Güzel Pabuçlarım : Dersu Yavuz Altun – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2004
Filmografisi
Reaksiyon – Gürkan – 2014
Karadayı : Uluç Bayraktar – 2012
Türkan (Sinema Filmi) : Cemal Şan – 2011
Labirent : Tolga Örnek -2011
Kılıç Günü : Osman Sınav – 2010
Sakarya Fırat : Osman Sınav – 2010
Kısık Ateşte 15 Dakika : Neco Çelik – 2006
Köprü (Dizi) : çağatay tosun – 2006
Kabuslar Evi : Uluç Bayraktar – 2006
Gen (Film) : Togan Gökbakar – 2005
Belalı Baldız : 2005
Aşk Oyunu : 2005
Sır Çocukları : Aydın Sayman – 2002
Aslı ile Kerem : 2002
Çifte Bela : 2001
Tatlı Hayat : 2001
Üzgünüm Leyla : 2000
Evdeki Yabancı : 2000
Dadı : 2000
Ferhunde Hanımlar