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  3. Yunus Günçe eşini araba fırçasıyla köpükleyip tazyikli suyla yıkadı

Yunus Günçe eşini araba fırçasıyla köpükleyip tazyikli suyla yıkadı

Yunus Günçe eşini araba fırçasıyla köpükleyip tazyikli suyla yıkadı

Sosyal medya hesabından eşiyle birlikte birbirinden eğlenceli videolar paylaşayan oyuncu Yunus Günçe, son olarak eşini araba fırçası ile köpükledi ve tazyikli suyla yıkadı. Günçe'nin bu paylaşımı dikkatleri çekti.

Survivor'un sevilen yarışmacıları arasında yer alan Yunus Günçe, bir yıl önce tiyatrocu Işık Selin Kuyumcu ile dünyaevine girmişti. Eşi ile internetten sık sık eğlenceli videolar paylaşan Günçe, son olarak dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

ÖNCE KÖPÜKLEDİ, SONRA TAZYİKLİ SUYLA YIKADI

Ünlü oyuncu, eşini önce fırça ile köpükledi daha sonra tazyikli su ile yıkadı. Yunus Günçe, o anları sosyal medya hesabından "İntikam mı, titizlik mi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Görüntüler, sosyal medyada çok konuşuldu.

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