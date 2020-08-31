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  3. Yunus Bülbül'den 'Müslüm'ü öldüren Muhterem Nur'dur' sözlerine ilk açıklama
31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:03 | Son Güncelleme:

Yunus Bülbül'den 'Müslüm'ü öldüren Muhterem Nur'dur' sözlerine ilk açıklama

Yunus Bülbül'den 'Müslüm'ü öldüren Muhterem Nur'dur' sözlerine ilk açıklama

Yunus Bülbül, geçen günlerde KKTC'deki bir programa katılmış ve "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözleriyle tepki çekmişti. Bülbül, iddialara canlı yayında yanıt verdi.

Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta?' programına bağlanan Yunus Bülbül "Müslüm Gürses’i Muhterem Nur öldürdü" iddialarına açıklık getirdi. Yunus Bülbül, program sırasında cümlesinin yarıda kesildiğini belirterek, yanlış anlaşıldığını açıkladı. Bülbül, Müslüm Gürses ve eşi Muhterem Nur ile olan dostluğunun yıllara dayandığını, kötü niyetle konuşmadığını ifade etti.

ÖZÜR DİLEDİ

Müslüm Gürses’in ölümden çok korktuğunu belirtip, hastaneye karşı alerjisi olduğunu ama Muhterem Nur tarafından sürekli kontrole götürüldüğünü anlattı. Programın sunucularından Hakan Ural’ın “Net bir şekilde ‘Müslüm Gürses’i Muhterem Nur öldürdü’ dediniz" sözleri üzerine gaf yaptığını kabul ederek, Müslüm Gürses ve Muhterem Nur’un hayranlarından, sevenlerinden ve ailesinden özür diledi.

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