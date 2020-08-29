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  3. Yunus Bülbül'den "Müslüm'ü öldüren Muhterem Nur'dur" iddiası!
29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:25 | Son Güncelleme:

Yunus Bülbül'den "Müslüm'ü öldüren Muhterem Nur'dur" iddiası!

Yunus Bülbül'den "Müslüm'ü öldüren Muhterem Nur'dur" iddiası!
DHA

Sanatçı Yunus Bülbül, KKTC'de özel bir kanalda katıldığı bir programda Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü. Bülbül'e ilk tepki program sunucusundan geldi.

KKTC'de yayın yapan bir TV programına konuk olan ünlü müzisyen, oyuncu Yunus Bülbül, “Gürses-Nur aşkının derinliğinden” bahsedilmesi üzerine “Müslüm Gürses’i öldüren de Muhterem Nur'dur” ifadelerini kullandı. Bülbül, program sunucusunun 'Gürses-Nur aşkı' üzerine sorduğu soru üzerine, "İlk kez açıklıyorum; Müslüm Gürses’i öldüren de Muhterem Nur'dur" dedi.

PROGAM SUNUCUSUNDAN UYARI

Progam suncusu Fahriye Özay da Bülbül'ün sözlerine tepki gösterdi. Özay, Bülbül'ü, "Lütfen böyle konuşmayalım, bunları konuşmayalım" diyerek uyardı. Gürses'in yakın arkadaşı Yunus Bülbül de sözünü tamamlaması gerektiğini, ilk defa böyle bir açıklama yaptığını belirterek, "Neyse boş ver. Ama biz Müslüm Baba ölmeden önce Londra'ya gittik. Londra'dan sonra eve geldik. 'Ne oldu abla Müslüm Baba'ya?' dedim. Hastaneye götürdük, hiç bir şeyi yoktu. Yemin ediyorum" dedi. Öte yandan Müslüm Gürses hayranları sanatçı Bülbül'e sosyal medyadan tepki gösterdi.

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