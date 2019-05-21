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  3. Yunan sunucusu Sakis Tanimanidis, Atatürk'e hakaret etti

Yunan sunucusu Sakis Tanimanidis, Atatürk'e hakaret etti

Yunan sunucusu Sakis Tanimanidis, Atatürk'e hakaret etti

TV8’de yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında büyük bir skandal yaşandı. Programın Yunan sunucusu Sakis Tanimanidis, sosyal medya hesabından yaptığı 19 Mayıs paylaşımı ile Mustafa Kemal Atatürk’e “soykırımcı” hakaretinde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı 19 Mayıs’ın 100’üncü yıldönümünde Instagram hesabından paylaşımda bulunan Sakis Tanimanidis, “Gururlu bir Pontuslu olarak ben, 100 yıl önce Pontus soykırımında insafsızca yok edilen 353 bin kişiyi saygıyla anıyorum” ifadesini kullandı. Sakis Tanimanidis, mesajının yanında paylaştığı fotoğrafta da, “GENOCIDE Pontuslu Yunanlıların soykırımının yüz yılı 1919-2019” ifadesi yer aldı.

Küstah paylaşımların sahibi Sakis Tanimanidis paylaşımının Türkçe çevirisi şöyle:

“Gururlu bir Pontuslu olarak ben, 100 yıl önce Pontus soykırımında insafsızca yok edilen 353 bin kişiyi saygıyla anıyorum.

Büyükbabam Panayiotis Tanimandides'in bir Pontus köyü olan İmera'daki evini ziyaret ettim ve bu günün (soykırımı kastediyor) ne anlama geldiğini yalnızca biz Pontus kökenli Yunanlılar değil, bütün dünya için ne anlama geldiğini biraz daha anlama şansına sahip oldum. Ve bütün insanlık için söylüyorum, biz savaşlara, suçlara, cinayetlere ve soykırımlara sessiz kaldığımız sürece bunların gelecekte dünyadaki diğer insanlar adına tekrarlanmasını kolaylaştırıyoruz.”

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