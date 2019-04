Yükselen stand upçı: Doğu Demirkol New York'ta kapalı gişe oynadı

iN 212 Prodüksiyon ve BKM Mutfak (Beşiktaş Kültür Merkezi) işbirliğiyle sahneye çıkacak olan Doğu Demirkol, kendi yaşantısından ve gözlemlerinden oluşan tek kişilik gösterisini New York’ta, The Theather Center’da gerçekleşti.

in 212 Prodüksiyon CEO’su Jimmy Cüneyt Gürkan iki farklı stand up’çı getirdiklerini ve ikisinin de kapalı gişe oynadığını ve seyircinin memnun kaldığını söyledi.

Gürkan: ‘Sinemada çalışmalar yapıyoruz ve değerli filmleri getirmek için görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye’nin değerli filmlerini ABD’deki seyircilerle buluşturacağız.’

İlk çıkışını Acun Ilıcalı’nın sunduğu Yetenek Sizsiniz yarışmasında yapan daha sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan Demirkol, Güldür Güldür programına dahil oldu. Demirkol, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı Ahlat Ağacı’nın başrol karaketerinde sergilediği oyunculukla beğeni toplamıştı.

Forum USA ve Global Daily News Gazeteleri olarak sponsorları arasında olduğumu gösteri New York’ta yaşayan Türklerin salonu doldurduğu gösteride izleyiciden tam not aldı.

Demirkol, ABD dönüşünde ise Almanya’ya giderek seyircileriyle Düsseldorf ve Stuttgart’ta buluşacak.

Doğu Demirkol kimdir?

Mersinli bir anne ve Balıkesirli Çerkez bir babanın oğlu olan Doğu Demirkol, 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Tam ismi Aydın Doğu Demirkol’dur. Üniversite eğitimini bilgisayar mühendisliği üzerine tamamlayan Doğu Demirkol, Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu üstlendiği Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı ancak finale gitmeyi başaramadı. Farklı alanlara ilgi duyduğu ve pek çok konuda yetenekli olduğu bilinen genç oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı komik paylaşımlarla dikkat çekti.

BKM Mutfak ekibinde yer alan Murat Gençoğlu ile yolunun kesişmesi ardından Güldür Güldür programına dahil oldu. Başrollerinde usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın da yer aldığı bir Ali Atay filmi olan Ölümlü Dünya’da beyazperdeye adım atan Doğu Demirkol, son olarak, yönetmenliği Nuri Bilge Ceylan tarafından üstlenilen bir sanat filmi olan Ahlat Ağacı’nın başrollerinden birini üstlendi, buradaki Sinan karakteriyle büyük bir beğeni kazandı.

(Forum USA)