YouTuber olan Merve Boluğur'a Enes Batur'dan destek: Hoş geldin Acemi Cadı

Merve Boluğur yeni giriş yaptığı YouTube platformundan ilk tanıtım videosunu yayınladı. Bu yıl yaptığı paylaşım ve açıklamalarla magazin gündeminden hiç düşmeyen oyuncu Merve Boluğur YouTube kanalı açtı. 4 yıldır hiçbir projede yer almayan oyuncu aradığı kanı YouTube’da aramaya başladı. Yeni kanalından ilk videosunun tanıtımını paylaşan Boluğur erkeklere de göndermelerde bulundu.



"DESTEKÇİNİZ OLARAK YANINIZDAYIM"

Boluğur ilk videosu ve kanalı ile ilgili olarak; "Hepimizin yaşadığı birlikteliklerle ilgili mevzulara hem mizahi yönden hem de kendi tecrübelerimden yola çıkarak önerilerde bulunarak yaklaştım. Birebir yaşadıklarımdan, yaşadıklarından konu alınmıştır. Amacım kadınların kendi güçlerini yaşaması! Ayrıca kusursuz kadınlar; Sizin de olduğunuz gibi, korkusuzca kendinizi yansıtmanız benim için önemlidir. Bu cesaretlendirme hususunda destekçiniz olarak yanınızdayım" açıklamasını yaptı.

ENES BATUR'DAN DESTEK GECİKMEDİ

Merve Boluğur’a ünlü YouTuber Enes Batur’dan destek mesajı gecikmedi. YouTube’da 14,2 milyon takipçisi bulunan Batur Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Merve Boluğur’un Acemi Cadı dizisinde oynadığı dönemden bir kareyi paylaşan Batur: "Youtube'a hoş geldin Acemi Cadı' notunu düştü.