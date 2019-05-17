Youtuber Enes Batur paylaştı: Evleniyoruz

Daha önce yaptığı bir açıklamada "10 milyon aboneye ulaşınca evleneceğim" diyen ünlü YouTuber, Enes Batur Sungurtekin 10 milyon aboneyi aşınca evlilik kararı aldı.

"BÜTÜN ARKADAŞLARIMA ÖZELDEN YOLLADIM"

Sevgilisi Tulu Baci ile 22 Mayıs Çarşamba günü evleneceğini duyuran 21 yaşındaki genç YouTuber, davetiyesini sosyal medya hesabından paylaşarak fotoğrafa "Hadi bakalım bütün arkadaşlarıma özelden yolladım" notunu düştü.

REKLAM MI?

Enes Batur'un bu hareketi kimi takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, kimileri de bunun yeni filmi için bir reklam olduğunu iddia etti.

Daha önce yaptığı bir açıklamada "10 milyon aboneye ulaşınca evleneceğim" diyen ünlü YouTuber, Enes Batur Sungurtekin 10 milyon aboneyi aşınca evlilik kararı aldı.

"BÜTÜN ARKADAŞLARIMA ÖZELDEN YOLLADIM"

Sevgilisi Tulu Baci ile 22 Mayıs Çarşamba günü evleneceğini duyuran 21 yaşındaki genç YouTuber, davetiyesini sosyal medya hesabından paylaşarak fotoğrafa "Hadi bakalım bütün arkadaşlarıma özelden yolladım" notunu düştü.

REKLAM MI?

Enes Batur'un bu hareketi kimi takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, kimileri de bunun yeni filmi için bir reklam olduğunu iddia etti.

ENES BATUR KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni ve youtuber Enes Batur 9 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Enes Batur'un asıl adı, Enes Batur Sungurtekin'dir. Babası Polis, annesi ise Hemşiredir.

Enes Batur, Youtube dünyasına adımı ilk olarak bilgisayar ve oyun konsolları incelemesiyle atmıştır.

Kısa bir zaman içerisinde giderek popüler bir isim olma fırsatına kavuşan Enes Batur; oyun, komedi ve eğlence videolarıyla kendini göstermeye ve geniş bir kesime ulaşmaya devam etmektedir.

Sosyal medyada ün kazanan Enes Batur'un 6 milyonu aşkın takipçisi bulunmaktadır.

Enes Batur 2018'de vizyona giren, kendi yaşamını anlattığı ve başrolünü üstlendiği Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filmiyle izleyici karşısına geçmiştir.