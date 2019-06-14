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Yosi Mizrahi evlendi

Yosi Mizrahi evlendi

Ünlü oyuncu Yosi Mizrahi, İdil Kazak ile dünya evine girdi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Yosi Mizrahi'nin mutlu günü.

Mizrahi, İngilizce öğretmeni İdil Kazak ile dünya evine girdi.

Sade bir törenle nikah masasına oturan çift, güzel haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

YOSİ MİZRAHİ KİMDİR? 

Tatil beldelerinde bir dönem profesyonel olarak animatörlük yapan Yosi Mizrahi 1971 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası Selim Mizrahi’dir. Askerlik hayatının ardından animatör olarak tatil beldelerinde iken babasının isteği üzerine animatörlüğü bırakmış ve İstanbul’a dönmüştür. Terazi burcudur.

Lise döneminde tiyatro ile tanışmış ve Zorba oyununda yer almış, Dormen Tiyatrosunda ise profesyonel olarak Şarkılar Susarsa oyununda sahne almıştır. Haldun Dormen’den konservatuvardaki derslerine girerek dersler almıştır.

Bir çok sinema, dizi ve tiyatro oyununda sahne alan Yosi Mizrahi Yahudi asıllı oyuncularımızdandır. Bunların yanı sıra farklı televizyon kanallarında sunuculukta yapmıştır. 2001 yılında Çiğdem İrtem ile evlenmiş boşanmış, 2009 yılında Özlem Hanım ile evlenmiş bu evliliğide 2005 yılında son bulmuştur.

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