Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın acı günü

Edinilen bilgilere göre, ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası emekli astsubay Muhittin Saçıntı, gezmek için geldiği memleketi Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyünde kalp krizi geçirdi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahale ile duran kalbi yeniden atmaya başlayan Saçıntı, Çorum Özel Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım servisine alınan Muhittin Saçıntı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"VAKİT VARKEN BABALARINI SEVDİKLERİNİ SÖYLEMEYE ÇEKİNMESİNLER"

Müfit Can Saçıntı, hastane önünde yaptığı açıklamada “Babam köyünü çok seviyor. Her yıl doğup büyüdüğü köyüne gelir, gider. Bu sene de o çok sevdiği köyüne geldi. Köydeyken kalp krizi geçirmiş, kalbi durmuş, hastaneye kaldırmışlar. Şimdi solunum cihazına bağlı yaşatılıyor. Biz de bir ümit bekliyoruz. Bu vesileyle ben de bir şey söylemek istiyorum. Bizim toplumumuz özellikle erkekler, babalarını sevseler; ancak pek fazla babalarını sevdiklerini ifade edemezler. Babalar da çocuklarını çok sever, onlar da pek ifade edemezler. Benim babam da her ne kadar sevgi dolu bir insan olsa da biz de bunu ona kolay kolay ifade edemiyoruz. Ben bunu ifade edebilmek için, onu ne kadar çok sevdiğimi ifade edebilmek için 2 film çektim. Lütfen, vakit varken babalarını sevdiklerini söylemeye çekinmesinler” demişti.

Müfit Can Saçıntı kimdir?

Müfit Can Saçıntı, 5 Mart 1968 tarihinde Çorum, Sungurlu'da doğmuştur. Babasının astsubay olması ve tayinleri dolayısı ile ilkokulu 7 ayrı okulda, Ortaokulu Doğubeyazıt'ta, liseyi İstanbul Kartal'da bitirdi.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinin Basın Yayın Yüksek okulunu son sınıfta TRT'te çalışmaya başlayınca okulu terketti. Daha okurken, "Yarın", "Genç İnsan", "Otomobil", "Boom Müzik" gibi dergilerde çalıştı. İstanbul Kartal'da eski bir kayıkhaneden Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'na çevryatro yaptı. İlk oyunları "Gadot geldi" olmuştu. Senaristliğe 1990 yılında Levent Kırca'nın yanında başladı. On sene Levent Kırca'nınOlacak O kadar skeçlerinde yazar kadrosunda yer aldı.

1993 yılında Atv'nin kuruluşunda development bölümünde çalıştı. Onat Kutlar'ın isteği üzerine "Geldiler" isimli tv-gerilim senaryosu yazdı.

Televizyonlarda önce 1996 yılında Kanal 6'da sonra 2002 yılında Kanaltürk'te "Aranan Adam" adında bir gırgır programı yaptı.

Sinema ve dizi senaryolarının dışında, zihni sinir projeleri, şakamera, şakkadanak gibi yapımlarda metin yazarlığı ve yönetmenlik yaptı.

Senaryosuna imza attığı tv yapımlarından bazıları: olacak o kadar, şakamera, yakaladık şakaladık, geldiler, Walt Disney club, zihni sinir proceleri, biz boşanıyoruz, şöhretler kebapçısı, aranan adam.

2014 yılında Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "mandira-filozofu" adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, veAyda Aksel paylaştı.

Müfit Can Saçıntı, Çiğdem hanım ile evlidir. Duru (d.2002) adında bir kızı vardır.

Tiyatro Oyunları:

Keloğlan He-Man'e Karşı

Hangi Yüzle

Üç Baba Hasan

Öteki Türkiye

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2014 - Yengen Ve Şengen (Sinema Filmi)

2014 - Mandıra Filozofu İstanbul (Sinema Filmi)

2014 - Mandıra Filozofu

2011 - Seksenler

Oyunculuk Yaptığı Filmler :

2014 - Mandıra Filozofu İstanbul (Mustafa Ali) (Sinema Filmi)

2014 - Mandıra Filozofu (Mustafa Ali) (Sinema Filmi)

2011 - Babam Sağolsun (Mustafa Ali) (TV Dizisi)

2010 - 2012 - Çocuklar Duymasın (Mustafa Ali)(TV Dizisi)

1997 - Kuşatma Altında Aşk (Yorgo'nun Uşağı)(Sinema Filmi)

Senaryosunu Yazdığı Filmler :

2012 - Zengin Kız Fakir Oğlan (TV Dizisi)

2010 - 2011 - Arka Sıradakiler(TV Dizisi)

2010 - 2013 - Çocuklar Duymasın (TV Dizisi)

2010 - Bana Bunlarla Gel (TV Dizisi)

2008 - 2009 - Yalancı Romantik (TV Dizisi)

2008 - Paramparça Aşklar (TV Dizisi)

2007 - Hayat Apartmanı (TV Dizisi)

2005 - Emret Komutanım (TV Dizisi)

2004 - Biz Boşanıyoruz (TV Dizisi)

2004 - Şöhretler Kebapçısı (TV Dizisi)

2002 - Şeytan Bunun Neresinde (Sinema Filmi)

2001 - Son

1998 - Güldüren Cazibe

1986 - Olacak O Kadar

İHA