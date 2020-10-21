Yönetmen Eser Zorlu'nun kızı Banu Zorlu yapım şirketi kurdu... Baba mesleğini yapacak

Aura1 adlı şirketini Nişantaşı’nda açan Banu Zorlu, “Sinemacı bir ailenin çocuğuyum. Ben film setlerinde büyüdüm. Hayalim hep bir film ve diziler yapmaktı. Film işinin mutfağından geliyorum. Bugün bu hayalimi gerçekleştirmekten çok gurur duyuyorum” dedi.

JÖN SIKINTISI VAR



“Sektöre yeni isimler yeni starlar da çıkarmak istiyorum” diyen Zorlu, “Projelerimiz hazır, anlaşmalar sağlandı. Şu anda iki dizi ve iki filmle sektöre giriyoruz. Cast yaparken zorlanıyoruz, erkek oyuncu yani jön sıkıntısı var” şeklinde konuştu.