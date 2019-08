Yonca Evcimik kaç yaşında? Yonca Evcimik kimdir, nereli?

Yonca Evcimik kaç yaşında? sorusu magazin izleyicileri tarafındna araştırılıyor. 90'lı yıllarda büyük çıkış yaparak dikkatleri üzerine çeken Yonca Evcimik bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan İkinci Sayfa programına 4,5 G ile Bodrum'dan bağlandı. Gündeme dair bazı konularda açıklamalar yaptı. Programı seyredenler Yonca Evcimik kaç yaşında? diye merak ediyor. İşte yanıtı..

YONCA EVCİMİK KAÇ YAŞINDA?

16 Eylül 1963 yılında İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun oldu. 1978-1990 yılları arasında müzikallerde uzman dansçı ve şarkıcı olarak çalıştı. Aynı tarihlerde birçok tiyatroda oyunculuk yaptı.

1979'da Şan Tiyatrosu'na girdi. 1984'e kadar burada birçok oyun ve müzikallerde yer aldı. Yedi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri, Nükhet Duru ve On Yıl Geçti, Ajda Pekkan Süperstar, Hababam Sınıfı ve Carmen rol aldığı çalışmalardır. Bu dönemde ayrıca Hababam Sınıfı Güle Güle ve Kızlar Sınıfı adlı filmlerde de oynadı. 1985-1988 yılları arasında, Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda Yasaklar, Aşkolsun, Geceler, Reklamlar ve Deliler adlı oyunlarda rol aldı. 1989-1990 yılları arası Gülhane Etkinlikleri'nde sunucu ve Show Girl olarak çalıştı. 1994'de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek ülkemizin ilk single'ını yaptı. "8:15 VAPURU" adlı bu single, kısa sürede müzik marketlerde ilk sıralara yükseldi. Aslında bu single'ı yapmaktaki amacı, yeni albümü "YONCA EVCİMİK 1994" ü tanıtmaktı. Bu üçüncü albümü, 1994 yılı Temmuz ayında marketlere girdi. Farklı bir tarz deneyen sanatçı, Jamaican Rap Sound'un Türkiye'de ilk kez kullanıldığı bu albümle popülaritesinden ve başarısından bir şey kaybetmediğini kanıtladı. Artık sıra her zamanki gibi 'yeni ve ilk' şeyler yapmaya gelmişti. Bu amaçla kendisine gelen teklifleri değerlendiren Evcimik , bu kez gerçek anlamda House Musıc ve Soul Vokal çalışması yaparak Avrupa ve dünyaya açılan ilk pop sanatçımız oldu

29 Eylül 1995'de parçanın klibi MTV Party Zone'da gösterildi. 30 Eylül 1995'de Amsterdam Chemistry Dance Club'da yapılan Avrupa Premieri ile çalışmaları start aldı. Gerek promosyonun tamamıyla Avrupa'ya dönük olması ve gerekse single formatının sadece Avrupa'da piyasaya çıkacak olması, bu girişimi daha da önemli kıldı Parça, Hollanda'da 12 inch (promo) ve cd formatında basıldı ve 'I'm Hot For You', onun Dub Miksi ve 'Haydi Durma Dans Et' adlı üç parçalık single, 1 Ekim 1995'de Avrupa'da satışa sunuldu. Parçanın klibi ise, yurtdışından gelen bir ekip tarafından üç gün ve gece çalışılarak çekildi. Daha önce çektiği video kliplerden ikisi ödül almış Rene Nujiens, klibin yönetmenliğini üstlenirken, prodüktörlüğünü de aynı zamanda 'I'm Hot For You' isimli parçanın söz yazarı olan Richard Cameron yaptı. 1997 yılında 'YAŞASIN KÖTÜLÜK' isimli single çalışması piyasaya sürüldü 1998'de 'GÜNAHA DAVET' adlı albümü ile tekrar hayranlarıyla buluştu ve müzik listelerindeki yerini aldı.

Evcimik'in ayrıca prodüksiyon çalışmaları da bulunuyor. Birkaç İyi Adam ve Çıtır Kızlar gruplarının single ve albümlerinin prodüktörlüğünü de üstlendi. Tüm bu çalışmaların yanısıra Evcimik, başka bir yönünü de ortaya koyarak klip yönetmenliğine soyundu. Kendi kliplerinin yanısıra prodüktörlüğünü yaptığı Çıtır Kızlar Ve Birkaç İyi Adam gruplarının da birçok klibini yönetti

1991'de Türk Pop Müziğine yeni boyutlar getirerek başladığı çalışmalarının karşılığını birçok ödül alarak gördü. "ABONE" ile başlayan müzik maratonunda aldığı ödüller arasında "En Çok Satan Albüm Ödülü", "Ümit Vaad Eden Sanatçı Ödülü" ve en son olarak Türkiye'nin tek müzik kanalının düzenlediği organizasyonda "Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı Ödülü" ve KKTC'de düzenlenen bir törende de "Yılın Kadın Pop Sanatçısı Ödülü" bulunmaktadır.

Albümleri

Abone 1991

Kendine Gel (1993)

Yonca Evcimik '94 (1994)

I'm Hot For You (1995)

Günaha Davet (1998)

Herkes Baksın Dalgasına (2001)

Şöhret (2008)

Teklileri, EP'leri

8:15 Vapuru (1994)

Yaşasın Kötülük (1997)

Aşka Hazır (EP, 2004)

Oldu, Gözlerim Doldu (2005)

Tweetine Bandım (2010)

Seni Hâlâ Seviyorum (2011)

Yallah Sevgilim (2012)

Remiks albümleri

The Best of Yoncimix Remixes (2002)

Arşiv albümleri

5'i Bir Yerde - GOLD (2012)

Düetler

Gözyaşı feat. Sirhot (2007, Nakavt)

Bandıra Bandıra feat. Volga Tamöz (2012, Tam 90dan)

Filmografi

Heberler (TV Dizisi) 2013 / Kendisi

Altın Kızlar (TV Dizisi) 2009

Sen Harikasın (TV Dizisi) 2010 / Bale Hocası

Acemi Cadı (TV Dizisi) 2006

Selena (TV Dizisi) 2006

Çılgın Bediş (TV Dizisi) 1996 / Bediş

Bay E (Sinema Filmi) 1995 / Köylü Kadın

Kızlar Sınıfı (Sinema Filmi) 1984 / Nurgül

Hababam Sınıfı Güle Güle (Sinema Filmi) 1981 / Yonca

Tiyatro Oyunları ve Müzikalleri

Hisseli Harikalar Kumpanyası (1980) / Dansçı ve Oyuncu

Hababam Sınıfı (Müzikal) (1981) / Dansçı ve Oyuncu

Yedi Kocalı Hürmüz / Dansçı ve Oyuncu

Artiz Mektebi / Dansçı ve Oyuncu

Carmen / Dansçı ve Oyuncu

Ajda Pekkan Süperstar / Dansçı ve Oyuncu

Nükhet Duru ve On Yıl Geçti / Dansçı ve Oyuncu

Şen Sazın Bülbülleri (1982) / Dansçı ve Oyuncu

Neşeli Kuklalar (1983) / Dansçı, oyuncu ve şarkıcı

Devekuşu Kabare (Yasaklar, Aşk Olsun, Geceler, Reklamlar, Deliler) / Dansçı, oyuncu ve şarkıcı

Yeliz Kabere Show (2011) / Kareograf ve Yönetmen

Yönetmenliğini Yaptığı Klipler

Çıtır Kızlar - Çıtır Kızlar (1996)

Bir Kaç İyi Adam - Bir Kaç İyi Adam (1996)

Çıtır Kızlar - Yaşanacaksa Yaşanacak

Çıtır Kızlar - Çal Çamuru

Yonca Evcimik - Sallan Yuvarlan (1996)

Yeliz - Yalan (2008)