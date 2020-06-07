07 Haziran 2020 Pazar 00:44 | Son Güncelleme:
Yonca Evcimik, Demet Akalın ile Gülben Ergen tartışmasına katıldı
90'lı yıllara damga vuran Yonca Evcimik, Gülben Ergen ile Demet Akalın arasındaki marka tartışmasına farklı bir boyut getirdi.
Akalın’ın ‘ben bir markayım’ sözlerine eleştiren Evcimik, "Ben bir markayım ne demek? Mesela Yoncimik bir marka. Bunun vergisini ödüyorum. Marka olmak başka marka giymek başka şeyler. O markalara verilen paralara üzülüyorum. Çok başka şeylere harcanabilir” dedi.