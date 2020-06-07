Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Yonca Evcimik, Demet Akalın ile Gülben Ergen tartışmasına katıldı
07 Haziran 2020 Pazar 00:44 | Son Güncelleme:

Yonca Evcimik, Demet Akalın ile Gülben Ergen tartışmasına katıldı

Yonca Evcimik, Demet Akalın ile Gülben Ergen tartışmasına katıldı

90'lı yıllara damga vuran Yonca Evcimik, Gülben Ergen ile Demet Akalın arasındaki marka tartışmasına farklı bir boyut getirdi.

Akalın’ın ‘ben bir markayım’ sözlerine eleştiren Evcimik, "Ben bir markayım ne demek? Mesela Yoncimik bir marka. Bunun vergisini ödüyorum. Marka olmak başka marka giymek başka şeyler. O markalara verilen paralara üzülüyorum. Çok başka şeylere harcanabilir” dedi. 

ABD'de tansiyon yüksek... Binlerce ulusal muhafız sokağa indi!
Bakan Koca'dan 'sosyal mesafe' uyarısı
İletişim Başkanı Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördük
Instagram paylaşımlarına kısıtlama geliyor!
Rusya'dan Libya hamlesi... Kahire Bildirgesi'ni destekleyecekler!
Depremin yeniden sarstığı Pötürge'de halk tedirgin

Depremin yeniden sarstığı Pötürge'de halk tedirgin

Erol Özmandıracı sessizliğini bozdu: Beni çocuğumla tehdit

Erol Özmandıracı sessizliğini bozdu: Beni çocuğumla tehdit ediyor!

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

7 Haziran 2020 burç yorumları! Bir haber hayatınızı deği&#

7 Haziran 2020 burç yorumları! Bir haber hayatınızı değiştirebilir!