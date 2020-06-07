Yonca Evcimik, Demet Akalın ile Gülben Ergen tartışmasına katıldı

Akalın’ın ‘ben bir markayım’ sözlerine eleştiren Evcimik, "Ben bir markayım ne demek? Mesela Yoncimik bir marka. Bunun vergisini ödüyorum. Marka olmak başka marka giymek başka şeyler. O markalara verilen paralara üzülüyorum. Çok başka şeylere harcanabilir” dedi.