Yol Arkadaşım 2 TVde ilk kez yayınlanıyor! Yol Arkadaşım 2 filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın paylaştığı Yol Arkadaşım 2 filmi 15 Ocak Çarşamba akşamı TV’de ilk kez yayınlanıyor. Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi? sorusu da filmi izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bedram Güzel yönetmenliğindeki film ilk filmin devam niteliğinde izleyici karşısına çıkıyor. Filmde başarısız şarkıcı Onur eski işine dönmeye karar verir. Uslanmaz bir sakar olan Şeref ise bu haber üzerine tehlikeler ve aksiliklerle dolu sürpriz bir turne düzenler. İşte Yol Arkadaşım 2 konusu ve oyuncuları…

YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU NE?

Yol Arkadaşım 2, başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın üstlendiği komedi türündeki Yol Arkadaşım'ın devam halkasıdır. Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç laç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerini İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un paylaştığı Yol Arkadaşım 2 filmi çekimleri Çanakkale Asos’ta gerçekleştirilmiştir. Filmin çekimlerinin büyük bir kısmı ise yol üzerinde yapılmıştır.

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI

İbrahim Büyükak Rolü : Şeref

Oğuzhan Koç Rolü : Onur

Ezgi Eyüboğlu Rolü : Çilek

Dilber Ay Rolü : Muzaffer Usta

Olgun Toker Rolü : Selim

Kadir Polatçı Rolü : Nevzat

Bahar Şahin Rolü : Cemre

Aycan Koptur Rolü : Yeliz/Tufan